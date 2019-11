William Levy inauguró su restaurante acompañado de su hermosa familia y grandes amigos Elizabeth Gutiérrez y sus dos hijos, Christopher y Kailey, vistieron sus mejores galas para acompañar al actor cubano en esta nueva aventura profesional. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print ¡Menuda noche! Después de mucho trabajo y sacrificio, William Levy ha visto por fin cumplido uno de sus grandes sueños: abrir su famoso local Level 29 que con tanto esmero ha creado en los últimos meses. El proyecto que muchos aseguraban le había llevado a la ruina se acaba de inaugurar con un éxito rotundo de afluencia y unas críticas estupendas por la exquisitez de sus platos y espacio para la buena música. El actor cubano llegó con una sonrisa de oreja a oreja y acompañado por los grandes amores de su vida, su pareja, Elizabeth Gutiérrez, que lucía radiante, y sus dos hijos, Christopher y Kailey. Ella con mamá y él con papá, llegaron al local de Miami donde les esperaban los micrófonos y las cámaras deseando saber más de este lugar. Amable con todos, William agradeció a los allí presentes por su apoyo y se convirtió en el mejor anfitrión de la noche. ¡Hasta clases de salsa nos regaló! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Entre los invitados no pudo faltar su amiga del alma, Lili Estefan, que no se perdió la espectacular fiesta. Acudió acompañada de su colega Jomari Goyso y allí se encontraron con Sarita, la hija de José José, que tampoco quiso perderse esta parranda. El lugar se llenó hasta la bandera y William sumó un nuevo éxito a su currículum. Esta fue la mejor respuesta del actor y ahora empresario a quienes dudaban de sus finanzas. Y ahí no acaba la cosa. El seis de diciembre caminará de nuevo por la alfombra roja con motivo del estreno de su nueva película, En brazos del asesino, su primera cinta como productor, que también protagoniza. ¡Allí estaremos, muchas felicidades! Advertisement

Close Share options

Close View image William Levy inauguró su restaurante acompañado de su hermosa familia y grandes amigos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.