El hijo de William Levy cambia radicalmente de look... ¡y ya no se parece tanto a su papá! La orgullosa mamá de Christopher Levy, Elizabeth Gutiérrez, compartió una fotografía de su hijo entre amigos en la que el joven deportista se dejó ver con una imagen muy distinta a la habitual. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si hay algo que William Levy echa de menos siempre que está fuera de casa trabajando en algún proyecto, esa es su familia, y especialmente, sus hijos Christopher y Kailey. Mientras el actor se encuentra en España rodando su nueva serie, Montecristo, sus retoños disfrutan de sus vacaciones veraniegas en Miami. Ha sido su madre Elizabeth Gutiérrez quien a través de sus redes ha compartido una imagen de su adolescente que ha sorprendido a todos. El deportista ha cambiado de look de forma radical muy de acorde con el calor de esta estación del año. William Levy Hijo Credit: IG William Levy La foto muestra a Christopher rapado y sin sus espectaculares rizos castaños a los que tenía acostumbrados a sus seguidores. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En esta ocasión ha optado por un corte mucho más cómodo y fresco que igualmente resalta sus bonitos rasgos. Una imagen que, a diferencia de otras, hace que cobre más personalidad y su parecido a papi se haya disipado un poco. Christopher Levy Christopher Levy y sus amigos | Credit: IG/Elizabeth Gutiérrez El jugador se mostraba así de contento con sus amigos y compañeros de campo con los que estaba de celebración. "¡Los chicos!", escribió su mami. Sea cual sea su estilo, Christopher volvió a hacer las delicias de sus seguidores que ya rozan el millón en su perfil de Instagram. Por su parte, William también sigue arrancando los suspiros de sus admiradoras gracias a sus nuevas fotos en España y en medio de su rodaje. A pesar de las largas horas de trabajo, siempre encuentra el momento para deleitarlas. "¿La 1 ó la 2? Los quiero a todos", preguntó junto a estos retratos, uno más serio y otro más sonriente. Una decisión difícil de tomar.

