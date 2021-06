William Levy hace una importante reflexión personal tras el estreno de Café con aroma de mujer El actor compartió unas palabras que dejan claro lo poco que le importa lo que se diga o se comente. "Busca tu felicidad sin importar lo que digan los demás". Por Teresa Aranguez Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Era uno de los momentos más esperados no ya de los últimos meses, sino de los últimos años. Ver a William Levy en una telenovela nuevamente ha sido un regalo de los grandes para los seguidores del actor. Sin embargo, a su nuevo proyecto Café con aroma de mujer le está costando despegar. La acogida de esta historia basada en todo un clásico y estrenada en Telemundo el pasado 25 de mayo a las 10 p.m., no ha sido como se esperaba. Aunque hay muchos halagos y comentarios positivos sobre este melodrama protagonizado por Levy y Laura Londoño, también hay quienes no terminan de engancharse a esta nueva pareja televisiva. Justo cuando la producción de RCN Televisión en Colombia arranca, William ha compartido un mensaje en el que deja al descubierto cuál es su postura ante lo que los demás digan de uno. "El propósito en nuestras vidas es estar felices. ¿Lo estás? Si la respuesta es no, entonces busca tu felicidad sin importar lo que digan los demás. Nadie vive tu vida", escribió junto a este lote de espectaculares instantáneas del fotógrafo Fernando Rivera. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN No es un mensaje para algo o alguien en concreto, sino una de sus muchas reflexiones con las que da a conocer qué siente y cuál es su visión de la vida. El actor sigue en Colombia trabajando duro junto a un equipo de ensueño entre el que se encuentra la actriz Carmen Villalobos. Y aunque la carrera para alcanzar ese primer puesto en los ratings no es fácil, el esfuerzo y la calidad de esta magnífica historia es innegable.

