William Levy sobre su edad: "Que las arrugas sigan viniendo, bienvenidas sean; son huellas de experiencia" By Carole Joseph

Teníamos rato de no ver William Levy, quien por meses ha estado entregado a la posproducción de su película En brazos de un asesino. ¡Y cómo se le ha extrañado! Siempre sonriente y más maduro que nunca, el actor llegó a esta sesión de fotos entusiasmado por un sueño cumplido (escribir, producir y protagonizar su cinta) y por otros aún por cumplir (como establecer sus propios estudios de cine en República Dominicana, donde filmó En brazos...). Un día después, el 6 de octubre, Levy cerró con broche de oro el Festival People en Español, en Washington Heights, donde besó y abrazó a sus fieles fans. "El cariño de ustedes", les dijo, "es lo más lindo que un ser humano puede tener".

Qué bonito
A William Levy le encantó la pinta setentera que lució para estas fotos que engalanan su historia de portada.

Sol... mucho sol
Con los rayos del sol cayendo sobre el río Hudson que divide Nueva York de Nueva Jersey, el cubano se concentró en un punto en el horizonte.

Maduro
"Los años pasan y te hacen madurar", dijo Levy

Feliz
"Hay que aprender a ser feliz, no a estar alegre", aconseja Levy

Accesorios
La estilista Ise White se entregó a la tarea de buscar los atuendos y accesorios perfectos para que Levy se luciera en esta sesión realizada el 5 de octubre en Nueva York.

Guapura
Un último arreglito en el cabello es lo único que Levy necesitó para estar listo para el lente del fotógrafo Jeff Lipsky.

Experiencia
"Me ha gustado crecer y me siento afortunado de seguir creciendo y seguir cumpliendo años", asegura William Levy (en Nueva York en octubre). "Que las arrugas sigan viniendo, bienvenidas sean; son huellas de experiencia".

Mucha ropa
La estilista Ise White se entregó a la tarea de buscar los atuendos y accesorios perfectos para que Levy se luciera en esta sesión realizada el 5 de octubre en Nueva York.

Hollywood
"Los personajes que nos dan a los latinos en Hollywood no son muy serios. O somos el jardinero o somos el amante, pero nunca somos el héroe", dice Levy.

Padre de familia
"Para mí, el mejor papel que tengo en mi vida es ser papá, ninguno mejor que ese", resalta el actor.

