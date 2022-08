¡La ganadora del beso en la boca de William Levy cuenta qué pasó y cómo fue! Sandra García-Sanjuan, la mujer más envidiada por conseguir el beso del actor cubano en la gala benéfica de Starlite 2022, cuenta en exclusiva a People en Español todos los detalles del emocionante y solidario momento. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En su nueva edición, la Gala Starlite de Marbella volvió a ser el marco y lugar de encuentro de grandes celebridades, impresionantes puestas en escena y, sobre todo, actos solidarios. Detrás de toda esa fiesta a lo grande y diversión, hay un objetivo principal: recaudar fondos para diferentes causas. Y, como cada año, también se subastaron los besos de una gran estrella. En esta ocasión, de unos de los actores más deseados y consagrados del momento: William Levy. A su beso pujaron tres mujeres, pero solo una de ellas se atrevió a dárselo como tiene que ser en estos casos: en la boca. Bajo un precio de 10 mil euros, Sandra García-Sanjuan accedió a uno de los momentos más esperados de la velada, todo por una causa justa. La presidenta de la Fundación Starlite y co-anfritiona de la Gala Starlite Porcelanosa junto a Antonio Banderas, plantó un cariñoso beso en la boca al protagonista de Café con aroma de mujer. ¿Cómo fue? ¿Qué reacción tuvo William? Todo eso lo compartió encantada con People en Español. William Levy William Levy y Sandra García-Sanjuán en la Gala Starlite, en Marbella | Credit: Cortesía Starlite William y Sandra en la Gala Starlite William y Sandra en la Gala Starlite | Credit: Cortesía de Starlite "Vino para apoyar a la Fundación y además le premiamos por su labor social porque su propia vida es un ejemplo de lucha y perseverancia", dijo a nuestra revista refiriéndose a los duros episodios de la vida del artista entre los que se encuentran su salida de Cuba en patera y persecución política. Momentos que le llevaron a esforzarse aún más por sus sueños y llegar hasta donde está. Pero volviendo a los besos, lo que allí pasó fue, según cuenta Sandra, de lo más cómico. "Pujaron tres personas por el beso, así que dije, 'bueno, pues tres besos, nos vamos las tres al escenario'", comentó divertida. Sin embargo, sus dos compañeras no se atrevieron a besarle en la boca por aquello de estar casadas y no cruzar esa línea. Les daba 'no sé qué'. No fue su caso. "Dije, no puede ser tener a este pedazo de hombre aquí, que medio mundo se volvería loco por besarle. No, no nos vamos a quedar sin beso, esto no nos lo perdonan, entonces le di un piquito, un beso muy entrañable", recordó de este momento tan especial. Rifa de besos a William Levy en la Gala Starlite Rifa de besos a William Levy en la Gala Starlite | Credit: Cortesía de Starlite Rifa de besos a William Levy en la gala de Starlite Rifa de besos a William Levy en la gala de Starlite | Credit: Cortesía de Starlite SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Y cómo se lo tomó él? "Es un tipazo, es divertido, simpático, es un tío estupendo y además es un bellezón. No sabes la cantidad de gente que me ha escrito después del beso que me dice que me he convertido en la mujer más envidiada del mundo. Es una persona fantástica", recalcó. Todo para conseguir lo más importante, una aportación económica para una de las diversas causas con las que esta gala solidaria ayuda cada año. En esta ocasión a beneficio de las fundaciones Niños en Alegría y Lágrimas y Favores. En esta esperada edición también acudieron personalidades de la talla de Richard Gere y su esposa Alejandra Silva, Ana Obregón, Valeria Mazza, Fran Rivera, Victoria Federica, Carmen Lomana, Ágatha Ruíz de la Prada y muchos más. Un beso inolvidable y con mucho significado.

