William Levy: “No quiero que me corten las alas” El cubano William Levy regresa a los cines de Estados Unidos el 6 de diciembre con el largometraje En brazos de un asesino y asegura que, tanto en su carrera como en su vida personal, él está donde quiere estar. By María Morales ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Después de ser el gran ausente entre sus fans que ya se preguntaban sobre su paradero, ¡William Levy regresa a la gran pantalla! Este regreso será en un largometraje que él mismo ha estado produciendo y escribiendo por los últimos años y además protagoniza, En brazos de un asesino (Pantelion Films). Pero, ojo, quienes están acostumbrados a ver al actor de 39 años en románticas telenovelas y papeles de Latin Lover tendrán que ajustar sus espectativas: en esta cinta llena de acción y suspenso, Levy interpreta a un asesino a sueldo que reparte más balas que besos. Image zoom Jeff Lipsky/FourEleven.Agency para People En Español "Hace tres años tenía las ganas de producir mis proyectos, quería sumarme a las persona que están creando contenido para el público latino", asegura Levy en una entrevista exclusiva con PEOPLE EN ESPAÑOL, que dedica su portada de diciembre-enero al actor. "Quería brindarle oportunidades [de empleo] a nuestro talento latino, que hay mucho y no ha sido respetado en la forma que debe ser respetado en este país, no ha sido apoyado en la forma que debe ser apoyado. A veces las oportunidades no nos las dan [y es allí] cuando uno tiene que crearlas, en ese momento". Y agrega entre risas el histrión que nació en Cuba: "Soy bastante loco y me gusta hacer cosas e inventar lo que se me da la gana, con respeto a todo el mundo. El haber crecido en un país comunista donde te cortan las alas y te limitan todo el tiempo a hacer algo y a ser creativo con tu vida, sales de eso y no quieres que nadie más te corte las alas otra vez porque las tuvistes cortadas por parte de tu vida". Image zoom Jeff Lipsky/FourEleven.Agency para People En Español SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Invirtiendo incluso hasta su propio dinero para producir En brazos de un asesino, Levy está apostando no solo en su talento y en el del elenco internacional que filmó la película en República Dominicana - también está apostando en el caudal de cariño de su público, a quien espera ver en el cine el día de su estreno en Estados Unidos, el 6 de diciembre. "Ojalá, ojalá, ojala, y lo digo de corazón, que todo el público latino vaya [a ver la película]. Si quieren ver otra, vayan a verla también, pero vean una película que los latinos estamos haciendo", dice Levy del filme en español con subtítulos en inglés. "El latino se apoya mucho y en estos momentos más que nunca debemos apoyar [a] nuestra gente, nuestro talento, nuestra cultura. Podemos demostrar que somos gente muy importante en este país. Si quieren vayan a ver lo otro, Superman, Batman, lo que sea, pero primero vayan a ver nuestra película, que lo necesitamos". Image zoom Jeff Lipsky/FourEleven.Agency para People En Español El histrión -que también está dándole los últimos toques a dos restaurantes que está abriendo en el sur de la Florida, Level 29 y Ovation- dice estar pasando un momento de paz y felicidad en lo personal. Y cómo ha disfrutado el estar con sus hijos Christopher y Kailey y la madre de estos, la también actriz Elizabeth Gutiérrez, en Miami mientras producía la cinta, algo que no podía hacer grabando telenovelas mes tras mes en México. "Estoy donde quiero estar ahora", asegura este. "No sé en el futuro, nadie sabe el futuro, pero estoy donde decidí estar ahora porque allí quiero estar y estoy feliz. Estoy bien, contento". Para leer más de esta entrevista exclusiva, adquiere la edición doble, de diciembre-enero, de PEOPLE EN ESPAÑOL, a la venta ahora. Advertisement

