William Levy estalla en Instagram: "He aguantado mil cosas" William Levy apareció en redes sociales con un contundente mensaje, en el que arremete contra quienes lo han juzgado desde el desconocimiento. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir William Levy parece haber llegado al tope de su tolerancia. Por eso hoy se apareció en redes sociales con un contundente mensaje, en el que estalla contra todos aquellos que lo han juzgado en todo este tiempo sin saber por lo que realmente ha estado pasando. "He aguantado mil cosas y malos pensamientos porque otras personas sin nombrar se han dedicado a hacerlo. A hacerme lucir como el malo", comenzó diciendo el actor en un mensaje en sus historias de Instagram. Aunque Levy no especificó a quién o quiénes estaba dirigido dicho mensaje, dejó saber que ha recibido "humillaciones de gente". Historias de Instagram de William Levy Historias de Instagram de William Levy | Credit: William Levy/IG "Hay un punto donde todos se creen que porque uno aguanta uno nunca va a hablar", sostuvo. "Por favor todos ustedes que han opinado sin saber y sin escuchar mi versión, la cual es verdadera y no ficticia, se darán cuenta de lo que ha pasado en mi vida todo este tiempo", indicó. "Uno llega a un punto del límite donde me tengo que dar a respetar y proteger el hombre que siempre he sido. No el que me han hecho ver", finalizó. SUSCRÍBETE A NUESRO BOLETÍN William Levy William Levy | Credit: FOX Image Collection via Getty Images Hasta el momento no se sabe a ciencia cierta por qué el cubano lanza un mensaje como este justo en este momento. No obstante, podría tratarse de algo relacionado con su relación con Elizabeth Gutiérrez, con quien a pesar de estar separado se le ha visto compartiendo tiempo en los últimos meses, incluso de paseo por Madrid. Otro de las polémicas en los que ha estado involucrado Levy este año estuvo relacionada con Laura Londoño, con quien se dijo que tuvo una mala relación mientras grababan la nueva versión de Café con aroma de mujer. No obstante, fue la propia Londoño quien desmintió estas insinuaciones. "Agradecí enormemente además trabajar al lado de él, aprendí millones de cosas. No necesariamente uno se tiene que volver íntimo amigo de todas las personas con las que trabaja y eso no necesariamente quiere decir que uno los odia, los detesta. No nos vayamos a los extremos. Todo estuvo perfecto", dijo.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image William Levy estalla en Instagram: "He aguantado mil cosas"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.