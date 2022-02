"Siempre he sabido que soy una persona muy liberal, no en el sentido de nada malo; a mí me gusta tener libertad, sentirme libre. No me he querido casar no porque no quiero casarme; simplemente siento que a veces, no sé, no sé... no quiero sentir que estoy en un lugar porque es una obligación estar allí y lo prometiste, ¿sabes? No. Quiero estar porque decido estar acá, porque me nace estar aquí y decidí estar aquí. No quiero que nadie opine mal o lo tome de una forma mala. Pero, bueno, lo que quiero decir es que estoy donde quiero estar ahora y por el momento me hace feliz".