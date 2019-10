William Levy en Festival People en Español: nunca he abandonado a mi público Lo comprobamos durante su visita al segundo día del Festival People En Español. By Carolina Trejos ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print A pesar de que llevaba un buen tiempo apartado de los focos y muchos se preguntaban si ya estaba mirando a otros horizontes, el actor cubano William Levy aseguró este domingo en el Festival People en Español que tiene sus raíces bien plantadas y no ha abandonado al público que le ha sido fiel todos estos años. El galanazo aseguró que en esto últimos años que lleva fuera de las novelas ha estado enfocado en su familia, pasando más tiempo con sus hijos, y poniendo en marcha proyectos propios que le permitieran tomar las riendas de su carrera. “Mucha gente me decía que me había alejado de mi público. ¿Sabes? Incluso decían que yo no quería a mi público latino, que yo quería nada más estar alejado de ellos, mientras yo estaba creando contenido para el público latino”, dijo el actor en su charla con la editora ejecutiva de People en Español, María Morales, sobre el escenario de Festival, que este año se celebró en Nueva York. El cubano despertó pasiones entre la multitud de fans que se agolpó en el Armory Track del barrio de Washington Heights para escucharlo, fotografiarse y que les firmara autógrafos. Image zoom “Nunca he sido un hombre que le guste declarar cada vez que dicen un chisme o cada vez que alguien habla mal de mí, nunca me ha gustado hacerlo”, contó Levy sobre por qué no salía al paso de rumores sobre su carrera y vida personal. “Solamente una vez lo hice porque un productor dijo algo malo de mi persona y de hecho fui un poquito duro, pero tuve que responder a eso porque el límite se pasó. La gente dice y opina, pero yo solamente sé mis verdades, yo sé que estaba creando para mi público latino”, agregó. Image zoom Jared Siskin/Getty Images for Festival People en Español El gran proyecto que ahora está inmerso es el lanzamiento de su nueva película, En brazos de un asesino, de la que no solo es el protagonista, sino también el productor. Aseguró que prefiere poner en marcha sus propias iniciativas en lugar de estar a la espera de que le hagan llegar papeles que, en su opinión, a menudo encasillan a los hispanos. Image zoom Jared Siskin/Getty Images for Festival People en Español “Los personajes que nos dan a los latinos en Hollywood no son muy serios”, apuntó. “Nunca somos los héroes”. Levy apostó por hacer más películas en español, como la que está estrenando ahora, a pesar de que las grandes compañías de la industria no lo vean con buenos ojos. “Me vale madre lo que pienses, lo quiero hacer en español”, aseguró que dijo en una conversación con un ejecutivo. De todos modos, el también empresario aseguró que su mejor papel es “el de ser papá” de sus hijos, Christopher y Kailey, fruto de su relación con Elizabeth Gutiérrez. Advertisement EDIT POST

