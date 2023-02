William Levy enloquece con su último mensaje: "¿Cómo es que te amo así?" El actor compartió un video explosivo y unas palabras que derritieron a sus fans. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Después de un año de mucho trabajo en España rodando su próxima aventura televisiva, Montecristo, la agenda de William Levy sigue acumulando proyectos y sorpresas para sus seguidores (como lo nuevo que prepara Telemundo). Pero, entre trabajo y trabajo, el actor siempre saca tiempo para sorprender a su gente querida y contarles cómo se siente. Sin filtro de ningún tipo, el artista cubano compartió un video que enloqueció a sus fans femeninas por el mensaje tan romántico y auténtico que transmite. En su coche, el feliz papá de dos, hizo una confesión muy personal que tocó los corazones de sus fieles admiradores. William Levy William Levy | Credit: (Photo by Jared Siskin/Getty Images for Festival People en Español) "Para todas ustedes que siempre me llenan de cariño. Les mando besos. Las quiero. Siempre felices. Nunca dejen que nadie les quite esa sonrisa de su rostro y menos personas que no te valoran. Los amo a todos", escribió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además de sus emotivas palabras, hubo algo más que cautivó: el video al que acompañó este mensaje. No es un clip cualquiera, sino uno cantando uno de los temas más románticos de Marc Anthony. "Qué precio tiene el cielo". Desde Miami, sonriente y de lo más cariñoso, Levy les dedicó estas estrofas a quienes tanto amor le han dado de forma incondicional. Los comentarios no se hicieron esperar y al protagonista de Café con aroma de mujer le llovieron un sinfín de piropos y halagos que dejan al descubierto las pasiones y el amor que despierta en su público.

