William Levy y Elizabeth Gutiérrez se lo pasan en grande en España Risas, música y mucho vino... El galán cubano y la actriz de origen mexicano visitaron este miércoles en España un viñedo, donde pasaron un día muy divertido entre amigos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir William Levy William Levy y Elizabeth Gutiérrez juntos en España | Credit: Instagram Marta Peña William Levy y Elizabeth Gutiérrez han sido siempre muy discretos con todo lo que tiene que ver con su relación de pareja. El galán cubano y la actriz de raíces mexicanas han procurado mantener su relación en un discreto segundo plano para evitar especulaciones. "Creo que ya estamos con tantas miradas encima que yo no quiero ni siquiera abrir un huequito para dar esa entrada a que insulten, a que pregunten, a que manden mala vibra", declaraba Gutiérrez semanas atrás en una entrevista para el programa ¡Siéntese quien pueda! (UniMas). Aunque por esta misma razón quizás prefirieron no compartir nada a través de sus perfiles en las redes sociales, Elizabeth y William se dejaron fotografiar y grabar juntos este miércoles en España. El protagonista de exitosas telenovelas como Sortilegio y Café con aroma de mujer fue invitado a visitar unas bodegas de vino ubicadas en una de las regiones vinícolas más importantes y reconocidas del país y llegó acompañado por la madre de sus dos hijos. William Levy William Levy y Elizabeth Gutiérrez juntos en Bodegas Emilio Moro | Credit: Instagram Javier Moro Así lo prueban las imágenes que compartió el presidente de la compañía, Javier Moro, desde su perfil de Instagram en las que se les puede ver como pocas veces sucede: juntos. "Hoy he tenido el inmenso placer de recibir en nuestra casa, Bodegas Emilio Moro, al actor William Levy, quien ha disfrutado de una visita por nuestro viñedo y ha podido conocer cómo elaboramos nuestros vinos. Gracias por acudir a nuestra casa y acompañarnos, nos ha encantado recibirte", escribió Moro junto a las instantáneas. Javier Moro William Levy y Elizabeth Gutiérrez juntos en Bodegas Emilio Moro | Credit: Instagram Javier Moro SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La diseñadora de joyas española Marta Peña, quien también se encontraba en el lugar, publicó un video a través de sus historias de Instagram en el que aparecen Levy y Gutiérrez de lo más animados cantando en compañía de Moro, quien además de cantar toca la guitarra. "Disfrutones", fueron las palabras con las que Peña compartió la grabación. ¡No hay duda de que William y Elizabeth se lo pasaron en grande!

