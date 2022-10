William Levy y Elizabeth Gutiérrez se dejan ver juntos El galán cubano y la actriz de origen mexicano acudieron el fin de semana a una fiesta privada en Miami a la que también asistieron sus dos hijos: Christopher y Kailey. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Elizabeth Elizabeth Gutiérrez; William Levy | Credit: Gustavo Caballero/Getty Images; Sergi Alexander/Getty Images Hace unas semanas, Elizabeth Gutiérrez abría su corazón en el programa ¡Siéntese quien pueda! (UniMas), donde se pronunciaba por primera vez sobre las especulaciones alrededor de su relación sentimental con el padre de sus hijos, el actor cubano William Levy. "Sí me ha tocado mucho leer titulares que no tienen nada que ver con lo que estoy viviendo", reconocía la actriz de exitosas telenovelas como El rostro de Analía y Acorralada. "Lo que yo hablo con él (refiriéndose a Levy) siempre se va a quedar ahí", dejó claro. "Y no es que no hable porque no tengo nada que decir, tengo mucho que decir, pero no es mi estilo. Mi estilo es de verdad arreglar mis cosas dentro de mis cuatro paredes". Lo cierto es que Elizabeth y William han procurado siempre mantener su relación en un discreto segundo plano para evitar precisamente dar pie a que la gente especule sobre ello. "Creo que ya estamos con tantas miradas encima que yo no quiero ni siquiera abrir un huequito para dar esa entrada a que insulten, a que pregunten, a que manden mala vibra", comentaba en la entrevista la actriz de origen mexicano, quien supera los 3 millones de seguidores en Instagram. Elizabeth Gutiérrez William Levy Left: Elizabeth Gutiérrez | Credit: Mezcalent Right: William Levy | Credit: Mezcalent Tras mucho tiempo sin dejarse ver juntos, Gutiérrez y Levy acudieron el fin de semana a una fiesta privada en Miami en compañía de sus hijos, Christopher, de 16 años, y Kailey, de 12. Si bien ninguno de los actores compartió nada al respecto a través de sus redes sociales, la esperada foto familiar no se hizo esperar gracias a uno de los asistentes a la fiesta. El fotógrafo del evento, López Falcón, fue el encargado de compartir la esperada imagen en la que, por primera vez en mucho tiempo, Elizabeth y William vuelven a posar juntos. "Divirtiéndonos en la fiesta de 15", escribió el fotógrafo junto a la esperada instantánea. Mira las fotos aquí SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Como era de esperar, la imagen generó al instante decenas de reacciones. "Ya era hora que se dejaran fotografiar juntos", "Hermosa familia" o "Qué alegría ver a esta familia unida", fueron algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image William Levy y Elizabeth Gutiérrez se dejan ver juntos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.