William Levy y Elizabeth Gutiérrez, juntos y felices en el día de Acción de Gracias Así de sonrientes y contentos se dejaron ver en esta fiesta tan especial del año. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es una de las celebraciones más importantes en Estados Unidos y otras partes del mundo. Y William Levy no quiso perdérsela. Tiene muchas razones para dar gracias, sobre todo este año que ya casi termina. A su lado siempre su familia, su mayor éxito e ilusión en su vida. Después de que en estos días el actor se dejara ver por España junto a Elizabeth Gutiérrez disfrutando de algunos rincones mágicos del país que tan bien le ha acogido, se les ha vuelto a ver felices y muy sonrientes en esta fiesta al agradecimiento. No son imágenes que ellos hayan publicado, pero sí quienes han estado cerca de ellos y que sus fans han recogido encantados de verlos juntos. Elizabeth Elizabeth Gutiérrez; William Levy | Credit: Gustavo Caballero/Getty Images; Sergi Alexander/Getty Images En atuendos cómodos y con el mejor accesorio de todos, sus sonrisas, se dejaron ver entre amigos y disfrutando de una mesa en la que no faltó de nada, sobre todo alegría. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque ellos han preferido no compartir nada que tenga que ver con su vida privada, verles juntos ha llenado de entusiasmo al público que les quiere y sigue desde hace tantos años. Los felices papás de Kailey y Christopher atraviesan un momento muy bonito donde predomina la unión familiar por encima de todo. William continúa grabando su proyecto Montecristo en España desde hace meses, pero pudo pasar sus vacaciones en Miami hace unas semanas y reunirse con los suyos antes de regresar de nuevo al rodaje.

