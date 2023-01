William Levy y Elizabeth Gutiérrez despiden el año juntos, Juan Soler con su novia y más fotos imperdibles de los famosos Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería william levy fin de ano 2022 con elizabeth gutierrez e hijos Credit: Christopher Levy IG William Levy junto a su hermosa familia, Karol G más sexy que nunca y Juan Soler y su novia derrochan amor: estas son las fotos trending del día. Empezar galería Christopher Levy El hijo de William Levy compartió esta foto donde aparece junto a su papá, su hermana Kailey y su mamá, la actriz y presentadora Elizabeth Gutiérrez. "Feliz Año Nuevo de mi familia a la tuya. Muchas bendiciones". 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Carlos Calderón El presentador de Despierta América (Univision) posó así de sonriente junto a su hijo y pareja. Carlos compartió la tierna postal con un mensaje de Francis Scott Fitzgerald.

"Nuestros mejores deseos para el 2023 de parte de mi familia a todos ustedes". "…nunca es demasiado tarde o, en mi caso, demasiado pronto para ser quien quieres ser. […] De todo podemos sacar una lectura positiva o negativa. Espero que tú saques la positiva. […] Espero que vivas una vida de la que te sientas orgullosa. Y si ves que no es así, espero que tengas la fortaleza para empezar de nuevo". 2 de 6 Ver Todo Francisca "¡Feliz Año Nuevo mi gente linda! Me siento muy agradecida de todas las bendiciones y oportunidades que recibí este año. Trajo sus retos pero solo me enseñaron tanto. Tengo el corazón llenito, llenito de agradecimiento y felicidad. Aquí pasándola bien con los amores de mi vida. Estoy lista para ti 2023, tengo la corazonada de que serás un año espectacular", dijo la presentadora dominicana, quien hace unas semanas impactó con su nuevo corte de cabello. 3 de 6 Ver Todo Anuncio Juan Soler El galán argentino publicó esta instantánea junto a su amor Paulina Mercado. "No hay lazo más poderoso que la libertad… Seamos libres de elegirnos día con día". 4 de 6 Ver Todo Karol G Así de coqueta se dejo ver la artista colombiana en sus redes sociales. "Gracias 2022 por lo difícil que fuiste pero más aún, por todo lo que me enseñaste. Cada día me siento diferente, me siento más feliz, más fuerte, mas tranquila, queriéndome mucho y valorando cada regalito de la vida y ese amor infinito por parte de ustedes que nunca me faltó. Me quedan los recuerdos de muchas lagrimitas, de frustraciones y preguntas y cosas que siguieron rompiendo mi corazón (tal vez para reconstruirlo más bonito), pero también sueños cumplidos, de sonrisas interminables, de poder visitar los lugares mas increíbles que alguna vez conocí, y la sabiduría de poder decir que los millones los cuento en la salud, la familia y los buenos tiempos y que no importa que, ni cómo, ni cuando … MAÑANA SERÁ BONITO". 5 de 6 Ver Todo Satcha Pretto "¡Feliz 2023! Ya nos llegó el año nuevo en Dubai. Esperamos que en los próximos 365 días tengan prosperidad, amor, alegría y bendiciones en abundancia. Dios esté siempre con ustedes", expresó la periodista. 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

