Los hijos de William Levy y Elizabeth Gutiérrez dan una lección con este mensaje Los jóvenes Christopher y Kailey Levy derritieron las redes con este gesto tan cargado de amor y también el corazón de sus padres, quienes reaccionaron así de orgullosos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando la unión familiar es la prioridad de la pareja, esté unida o separada, da igual lo que ocurra alrededor porque esos pilares lo sostienen todo. Ese es el caso de William Levy y Elizabeth Gutiérrez, en cuya relación a lo largo de estas casi 2 décadas lo importante, por encima de cualquier aspecto, han sido sus dos grandes amores: Christopher y Kailey. El resultado de ese cuidado y entrega es hoy una realidad reflejada en los dos grandes seres humanos en los que se han convertido sus dos hijos. Esta semana los dos adolescentes protagonizaban un episodio personal de lo más entrañable que ha conmovido a las redes y a sus padres. William Levy y su familia William Levy y su familia | Credit: IG/Christopher Levy Con motivo del cumpleaños de la benjamina y princesa de la familia, Kailey, todos le mandaron mensajes y felicitaciones para celebrar su vida. Pero hubo uno que tocó especialmente los corazones de los internautas por sus profundidad y su verdad. Como el hermano mayor y protector que es, el joven deportista se expresó así de bonito para dirigirse a la cumpleañera. "Feliz cumpleaños a la mejor hermana del mundo entero. Te amo más allá de lo que las palabras puedan expresa, iluminas constantemente mis días. Tienes el corazón más grande y siempre tratas de poner una sonrisa en la cara de todos. Te quiero muchísimo y espero que disfrutes tu día especial", escribió Christopher con orgullo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Unas bellas palabras a las que Kailey respondió con un "te quiero mucho más toty". Aunque, sin duda, fueron sus papis William y Elizabeth quienes quedaron embelesados al ver el precioso trabajo que ha resultado de su gran historia de amor. Christopher y Kailey Christopher y Kailey | Credit: IG/Christopher Levy "Mis hijos amados, estoy tan orgullosa de los dos", respondía Ely enamorada de sus retoños. El mensaje ha superado los 110 mil Me Gusta y cuenta con una lista interminable de comentarios que resaltan los valores de los hermanos. A pesar de la notoriedad pública de sus padres y todo lo que se mueve alrededor de ellos, para Kailey y Christopher no hay nada que importe más que la familia, la cual siempre permanecerá unida por encima de lo que se hable o digan los demás.

