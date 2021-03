Close

¡Feliz cumpleaños Christopher! Hijo de William Levy y Elizabeth Gutiérrez cumple 15 Después de un gran susto de salud tras sufrir un accidente en un carrito de golf el año pasado, Christopher, hijo William Levy y Elizabeth Gutiérrez, celebra hoy su cumpleaños. Mira los mensajes de sus padres. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Christopher Levy, el hijo de los actores William Levy y Elizabeth Gutiérrez cumple hoy 15 años. "Hoy celebro tu vida mi amor...el niño con el corazón de oro, el amigo leal..el niño noble, el campeón que nunca se da por vencido. Estoy tan orgullosa de ser tu mami. Gracias por escogerme a mí. Me enorgulleces. Sigue teniendo esa fe incredible que tienes, sigue haciendo que otros crean que Dios existe y que los milagros pasan. Espero que sepas cuán amado eres cada día", escribió la actriz mexicoamericana en Instagram junto a una foto de su hijo. El actor cubano, protagonista de la nueva versión de la telenovela Café con aroma de mujer, habló en exclusiva con People en Español sobre la crisis de salud que atravesó su hijo y el gran susto que pasaron cuando tuvo un accidente en un carrito de golf en Florida el año pasado y tuvo que ser operado. "Fue un momento muy difícil para todos nosotros, tanto para mí, como para Elizabeth, para la niña, toda la familia, pero para él más que nadie. Él a mí me ha enseñado mucho después del accidente, me ha sorprendido la forma que lo ha tomado. Se le ha hecho muy difícil porque fue un accidente muy aparatoso", cuenta. "Todavía se está recuperando, todavía está en terapia, cuatro meses después —y le faltan unos meses, yo diría unos 6 meses— para poder estar de regreso en lo que él hace, en el beisbol. Ha sido muy difícil". El histrión añade que su hijo tuvo que someterse a cuatro cirugías y fisioterapia. "Es un accidente que le dejó la rodilla completamente destrozada, deformada. Gracias a Dios él se está recuperando. Eso le ha enseñado que hay que ver las cosas positivamente. Si te caes hay que levantarse." El adolescente compartió un mensaje en Instagram en diciembre agradeciendo las oraciones y buenos deseos de sus seguidores durante su recuperación. "Avanza en la vida con brillo en tus ojos y una sonrisa en el rostro. La cosa más preciosa en esta vida es la vida misma. Gracias a todos por estar pendientes de todo lo que he pasado. Aprecio sus buenos deseos". ¡Feliz cumpleaños!

