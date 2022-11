El romántico destino de William Levy y Elizabeth Gutiérrez en España Los felices papás de Kailey y Christopher han vuelto a derrochar alegría y felicidad. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir William Levy y Elizabeth Gutiérrez continúan disfrutando de la geografía española. Ahora le ha tocado el turno a Albaicín, en la ciudad de Granada, y su maravillosa Alhambra. Uno de los lugares más históricos y románticos de Andalucía desde donde ambos han compartido fotografías de sus cómplices momentos en esta tierra. Aunque han evitado compartir imágenes juntos, sí han presumido de la belleza del lugar y de las sonrisas de felicidad fruto del viaje y la compañía. William Levy y Elizabeth Gutiérrez William Levy y Elizabeth Gutiérrez | Credit: IG/Elizabeth Gutiérrez Ya hace unos días ambos se dejaron ver muy cariñosos junto a un grupo de amistades también en España, país donde William lleva varios meses rodando su nuevo proyecto, Montecristo. Elizabeth ha vuelto a viajar hasta la madre patria donde el padre de sus hijos acaba de recibir uno de los más importantes galardones: el de ser un hombre GQ. La prestigiosa revista masculina le ha incluido entre sus páginas donde Levy se ha explayado al hablar de su vida, su trabajo y su familia con todo el amor y orgullo. Entre otras cosas ha dicho que acaba de estar un mes en Miami antes de volver a incorporarse a las grabaciones de su nueva producción. Y, entre premios, rodaje y compromisos, el cubano ha sacado tiempo para compartirlo con Elizabeth y su familia alrededor de algunos de los lugares más significativos del país. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque hace unos meses se confirmaba su ruptura, ambos se han dejado ver contentos, unidos y disfrutando de este lugar con tanta historia y encanto. Elizabeth Gutiérrez Elizabeth Gutiérrez | Credit: IG/Elizabeth Gutiérrez Más allá de si regresaron como pareja, William y Ely han demostrado que, por encima de todo, está el amor a sus hijos y a esa unión de pareja por tantos años. Las diferencias parecen haber quedado a un lado para abrazar lo bonito de esta etapa tan especial que atraviesa el actor cubano y celebrarlo juntos.

