¡William Levy y Elizabeth Gutiérrez comparten su momento más romántico! Los enamorados mostraron unas fotos que derritieron las redes por el alto voltaje y nivel de amor que transmiten. "Él me sigue hasta el baño". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Como muchas parejas, han pasado momentos duros, incluso alguna que otra ruptura temporal. Pero, al final, el amor entre William Levy y Elizabeth Gutiérrez ha sido mucho más fuerte que cualquier tormenta. Juntos, gracias a su fuerte unión y sus dos tesoros, sus hijos Christopher y Kailey, han podido con todo y su relación siempre ha salido más fortalecida. Han pasado de mantener sus sentimientos alejados de las redes a finalmente mostrarlos con naturalidad en imágenes entrañables como las recientemente compartidas por Ely. Un gesto que ha tocado el corazón de sus seguidores quienes agradecen verles juntos, enamorados y derrochando amor por los cuatro costados. Elizabeth Gutiérrez y William Levy Elizabeth Gutiérrez y William Levy | Credit: IG/Elizabeth Gutiérrez A través de su perfil de Instagram, la empresaria y modelo compartió unas imágenes junto a su galán de lo más acaramelados ¡y en un cuarto de baño! Dio igual el lugar, allí lo que brillaban eran sus sonrisas y miradas cómplices. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Él me sigue hasta el baño", escribió entre risas la feliz mamá sobre esta improvisada sesión de fotos de su equipo que publicó en IG. Elizabeth Gutiérrez y William Levy Elizabeth Gutiérrez y William Levy | Credit: IG/Elizabeth Gutiérrez Elegantes y posando como auténticos modelos, la feliz pareja enamoró a sus fans de toda una vida los cuales les dedicaron todo tipo de piropos. "Estoy muriendo de amor", "Cómo amo a esta pareja", "Un deleite estas fotos para los ojitos de los que los queremos", "Divinos, amo esa complicidad, se nota a leguas", escribieron algunos. No son muchas las veces que postean cosas el uno del oro, pero cuando lo hacen es a lo grande. ¡Un gran ejemplo de amor y familia!

