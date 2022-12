¡William Levy y Elizabeth Gutiérrez celebran un nuevo éxito en sus vidas! Muy felices, compartieron un momento único que ambos vivieron con gran emoción. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La felicidad inunda los corazones de William Levy y Elizabeth Gutiérrez. Días previos al cambio de año, ambos han vivido un momento único que han compartido dichosos en sus respectivas redes sociales. Un triunfo que han celebrado juntos, independientemente de cual sea la relación que mantengan y de la que ninguno de los dos ha querido manifestarse. Sin embargo, hay cosas que les unen por encima de todo lo demás: sus hijos. Y en esta ocasión, el episodio del que fueron testigos no da espacio a otra cosa que no sea la alegría y la emoción de padres. William Levy William Levy; Elizabeth Gutiérrez | Credit: Vincenzo Lombardo/GC Images; Mezcalent Su hijo mayor, Christopher Levy competía en uno de los partidos más importantes y su participación obtuvo unos resultados espectaculares. Tanto es así, que hasta fue mencionado en la prensa por su impecable manera de jugar. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Ese es mi hijo", escribió Elizabeth enamorada y orgullosa. "Mi niño hermoso", añadió Levy junto a las imágenes que muestran el talento de su hijo y la impresionante puntuación alcanzada. Elizabeth Gutiérrez Elizabeth presume del artículo dedicado a su hijo Christopher | Credit: IG/Elizabeth Gutiérrez Elizabeth Gutiérrez Christopher Levy batiendo récords en su último juego | Credit: IG/Elizabeth Gutiérrez El deportista sigue acumulando éxito tras éxito y ha demostrado que es imparable. A pesar de la lesión de su pierna en 2020, ha sabido superarlo con paciencia y esfuerzo para volver a ostentar una posición privilegiada como jugador. Christopher, toda una joven promesa del béisbol, compartió su alegría por este momento y también los mensajes de sus padres, su más grande apoyo en la búsqueda de su sueño. ¡Felicidades!

