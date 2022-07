¡William Levy y Elizabeth Gutiérrez celebran este importante momento de su hijo Christopher! Aunque separados, la expareja se mostró así de unida y feliz ante un nuevo logro de su primogénito. "Antes y ahora, te quiero por siempre". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si hay algo que William Levy y Elizabeth Gutiérrez han dejado claro tras su separación como pareja, es que siguen siendo una familia feliz y unida. Las últimas imágenes de ambos celebrando un nuevo éxito de su hijo mayor, Christopher, así lo demuestran. Las satisfacciones que le dan tanto su primogénito como su princesa Kailey están por encima de todo lo demás. En medio del rodaje de su nueva superproducción televisiva en versión moderna, Montecristo, William ha hecho un parón para celebrar por todo lo alto los logros de su ya no tan pequeño. Igual que Elizabeth, quien se unió a su ex en esta felicitación y declaración de amor al joven campeón. William Levy y su familia William Levy y su familia | Credit: IG/Christopher Levy Ante la más reciente publicación del jugador de béisbol mostrando el antes y el después de cuando comenzó en este deporte a la actualidad, sus papis reaccionaron de lo más orgullosos. Y es que, a pesar del accidente que pudo costarle el no volver a jugar, Christopher se recuperó y empezó a entrenar sin descanso hasta volver a estar en plena forma física. Su sueño de jugar en las grandes ligas sigue más vigente que nunca y tirar la toalla no entra en sus planes. "Ahora y antes", escribió junto a estas dos fotos. "Antes y ahora te amo por siempre", le respondió su mami. "Siempre serás mi campeón, te amo por siempre", añadió enseguida William. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En estos días, la también conductora presumía el nuevo cambio de imagen de su hijo al cortarse el pelo más corto que nunca. Los comentarios sobre si se parece más a uno o a otro no se hicieron esperar en la red. El joven ha heredado de ambos el tesón por hacer las cosas bien y el siempre perseguir sus sueños. Una herencia que va más allá de cualquier rasgo físico.

