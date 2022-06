¡William Levy y Elizabeth Gutiérrez causan sensación al publicar estas imágenes! La expareja alborotó las redes al compartir unos videos en sus perfiles con los que sorprendieron e ilusionaron a los seguidores de ambos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Son la expareja que muchos esperan que vuelvan a serla, especialmente sus seguidores de tantos años. William Levy y Elizabeth Gutiérrez son, además, todo un reclamo en las redes sociales donde sus publicaciones no son tan abundantes como se espera de ellos. Por eso, cuando publican algo, las plataformas se vuelven locas, y mucho más si llegan con tanto jugo como sus más recientes. William y Elizabeth compartieron unas imágenes y fotografías que han hecho las delicias de sus millones de fans y alegrado también su vista. Estaban deseando verles así y sus deseos se han convertido en órdenes. Elizabeth Gutierrez William Levy Credit: (Alexander Tamargo/Getty Images) Cada uno anda en un lugar del mundo. Él en España rodando Montecristo, y ella en Miami con sus hijos e inmersa en su nuevo proyecto, la segunda temporada de Ojos de mujer. Dos agendas repletas compromisos. En medio de esta vorágine de trabajo, han encontrado el momento para complacer a quienes les siguen y regalarles algo muy especial. Unas imágenes que son todo un caramelo para los ojos. Por un lado, el cubano publicaba unas imágenes con el toso al descubierto, y en plena forma, desde la ciudad italiana de Milán. "¡Se acabó! No hay días libres", escribió junto a ellas. Un documento gráfico que, como era de esperar, le ha valido un sinfín de piropos y halagos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN No ha sido el único en mostrar su lado más sexy y arrebatador. Elizabeth también ha hecho lo propio. Envuelta en sus mejores looks, la feliz mamá y conductora, arrasó. Publicaciones que demuestran, no solo que están en buena forma física, sino que también confirman su bienestar y felicidad a nivel personal.

