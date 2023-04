William Levy derrite las redes al deshacerse en halagos con Elizabeth Gutiérrez El actor cubano le dedicó este emotivo mensaje en el día de su cumpleaños. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El más reciente detalle de respeto y amor de William Levy a Elizabeth Gutiérrez ha puesto las redes patas arriba. El actor la dedicaba un mensaje que ha conmovido a sus seguidores por la sinceridad de sus palabras. Este sábado, 1 de abril, es un día muy especial para la familia. La empresaria, modelo y actriz cumple años, y lo hace con el mejor regalo de todos: sus amados hijos y compañero de vida. Antes de que todo el mundo inundara sus plataformas digitales de mensajes y felicitaciones, William se adelantó y compartió en sus historias un escrito con mucho corazón. William Levy y Elizabeth Gutiérrez William Levy y Elizabeth Gutiérrez | Credit: IG/Elizabeth Gutiérrez "Nuestros hijos y yo te queremos desear un hermoso día y muchas felicidades", lee la primera parte de esta amorosa felicitación. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Decirte que eres la mejor madre que nuestros bebés pudieron tener. Hoy es un día para celebrar lo especial que eres", continúa el protagonista de Café con aroma de mujer y Montecristo. Hace unas semanas se dejaron ver de lo más felices y sonrientes en el cumpleaños de su primogénito, lo que deja claro su unión como padres. Este mensaje vuelve a dejar al descubierto su especial unión. William y Elizabeth William dedica emotivo mensaje a la madre de sus hijos | Credit: IG/William Levy Hace tiempo que los padres de Kailey y Christopher Levy decidieron no dar detalles sobre cuál es su relación. Aunque ambos han sido captados juntos en diferentes viajes y Elizabeth ha estado de visita en Colombia y España durante el rodaje de los dos últimos proyectos de William, prefieren guardarlo para su intimidad. Lo que es un hecho es que les une el amor por sus hijos y la admiración mutua por el papel que ejercen como padres. Y así mismo lo han dejado saber ambos. Lo demás, prefieren que quede para ellos. ¡Felicidades, Ely!

