¡William Levy derrite las redes con mensaje de amor a una mujer! Esto fue lo que dijo el actor cubano frente a su legión de admiradoras. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir William Levy derritió hoy a todas sus fans con un mensaje de amor a una jovencita que le robó el corazón desde la primera vez que puso sus ojos en ella: su hijita, quien cumplió hoy once años. "Nadie puede amar a una jovencita tanto como su padre… Te amo, princesa. Gracias por ser mi hija. Gracias por ese amor que me das cada día. Feliz cumpleaños, Kailey", escribió el actor con el corazón en la mano bajo el bello retrato de padre e hija. Los fans del histrión, quien cuenta con casi ocho millones de seguidores en su cuenta de Instagram, se unieron a las felicitaciones. William Levy y su hija se adoran. El video compartido por el actor el pasado agosto daba buena fe de cómo Kailey, literalmente, se comía a besos a su papá. "¿Y quién no viviría deslumbrada con esa boca?", comentó con simpatía una de las seguidoras del atractivo protagonista de Café con aroma de mujer. Recientemente, William Levy compartió con People en español acerca del rodaje que lleva a cabo en Colombia junto a Carmen Villalobos: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Yo [en 1994] estaba pensando con mis 14 años cómo salir de Cuba, no estaba en condiciones de ver ningún tipo de telenovela. Llegué a Estados Unidos, uno crece y escuché del proyecto, sabía lo icónico que era. [Cuando me llegó la oferta] le digo a mi mamá y a mi abuela: '¿Qué piensan?'. [Mi mamá] me mandó un mensaje: 'Ay, papi, qué lindo, cuando llegamos de Cuba vimos esa novela, es un hermoso personaje Sebastián, wow, qué lindo papi'. Eso fue un factor; estoy haciendo la novela por mi mamá y mi abuelita. No había hecho novelas en siete años", reveló.

