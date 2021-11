¡William Levy derrama miel con su sorprendente nuevo look! "Para infartar" El actor cubano ganó en carácter y atractivo, según sus miles de fans, con este nuevo giro en su imagen que compartió de lo más picarón. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lo volvió a hacer. William Levy ha puesto las redes patas arriba con tan solo un movimiento. O mejor dicho, un toque diferente en su look que ha obtenido una valoración de matrícula de honor. Así se lo han dejado saber unas cuantas miles de seguidoras al descubrir lo que el cubano se ha hecho en el rostro y que presumió encantado de la vida. El protagonista de Café con aroma de mujer se convertía en el centro de todas las miradas al retocar uno de sus aspectos físicos más importantes. Acostumbrados a verle sin barba o si acaso con una incipiente siempre oscura y perfectamente alineada. En esta esta ocasión, se saltó todas las reglas y formalidades convirtiendo lo natural en pura tendencia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN William le dijo adiós a los tintes y colorantes para dar paso al verdadero aspecto canoso de su barbita, la cual luce más larga de lo habitual. Así la dejaba ver hace unos días y más recientemente durante un paseo por el atardecer junto a su hija Kailey. Los piropos empezaron a multiplicarse, algunos con más picante que otros. Pero todos ellos coincidían en lo mismo: Levy dio en el clavo. "Esas canas en la barba te hacen ver demasiado bello e interesante", "El hombre de mis sueños", "Solo a ti te puede sentar tan bien esa barba", "Este podría envejecer 1000 años más y aún así me iría con él", "Este video es para infartar a las fans", escribieron divertidas algunas admiradoras. William Levy William Levy | Credit: Mezcalent Una vez más, William provocó cortocircuitos sin quererlo, ¿o sí?

