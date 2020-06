"Gracias por darme tanto amor". El entrañable mensaje de William Levy a la mujer de su vida El actor compartió un amoroso video recibiendo besos y cariños de la niña de sus ojos, su hija Kailey cada días más bella. "Dentro de poco se me hace mujer". Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Es uno de los hombres más deseados del planeta, pero William Levy solo tiene ojos para su mujer, Elizabeth Gutiérrez. Mejor dicho, dos, pues su corazón también pertenece a su hija, Kailey, su princesa que se hace mujer. A través de un cariñoso video lleno de besos y abrazos entre padre e hija, el actor cubano mostró la preciosa relación que le une a su chiquitina, cada día más grande y más linda. Una sensación agridulce para el papá que, como dice la canción de Julio Iglesias, siente que su nena 'no debería crecer'. "Mi niña hermosa Kailey dentro de poco se me hace mujer, pero siempre va a ser mi chiquita hermosa. Gracias por darme siempre tanto amor mi vida. ¡Papi te amaaa!", ha escrito el artista enamorado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El protagonista de En brazos de un asesino publicaba esta grabación casera en su perfil de Instagram en vísperas de la celebración de el Día del Padre, celebrado este domingo 21 de junio. Sin lugar a dudas, su mejor papel. Él y Elizabeth han formado una familia preciosa que ahora disfruta del nuevo hogar en Miami que acaban de estrenar. Es la casa que siempre soñaron y después de muchos años y esfuerzo por fin la habitan. La familia al completo celebrará este día con mayor ilusión que nunca. ¡Felicidades padrazo!

