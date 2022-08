William Levy cumple 42 años y comparte este video que demuestra que está mejor que nunca El actor ha pasado su cumpleaños trabajando y tras una larga jornada de grabación, ha disfrutado de una comida con sus compañeros ¡con mariachis incluidos! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir William Levy William Levy | Credit: Mezcalent William Levy, quien actualmente se encuentra en Tenerife, España, grabando la nueva serie, Montecristo, no ha parado de rodar ni siquiera el día de su cumpleaños. Este 29 de agosto el actor cubano cumple 42 años, y aunque ha tenido que trabajar, también ha sacado tiempo para celebrar. Tras finalizar de grabar sus escenas, Levy ha festejado con su equipo con una comida privada, acompañada con la música mariachi que la productora ha contratado para la ocasión. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además, ha sacado tiempo para compartir un divertido video con sus seguidores en el que agradece las muestras de cariño que le han dedicado en el día de hoy: "Hola, mi gente. Por acá para agradecerles todo el cariño que me han brindado hoy en un día especial. Cumpliendo 42 años... Ya me estoy poniendo... Pero igual yo me siento joven que es lo importante. Me estoy poniendo más madurito", comenzó diciendo. "Pero agradecido con todos los mensajes que me han mandado de todas partes del mundo. Me hace sentir una persona muy afortunada y muy bendecida.[...] Les deseo de vuelta todo lo mejor del mundo. Se les quiere", finalizó. El cubano comienza un nuevo año de vida centrado en su trabajo y tratando de mantener su vida privada lo más cerrada posible. Hace tan solo unos días pedía a la prensa que le dejasen de preguntar por su ex, Elizabeth Gutiérrrez. "Por favor les pido a toda la prensa que paren de preguntarme por Elizabeth. Que si quieren saber de ella vayan a preguntarle a ella. No soy nadie para hablar de ella. Por favor. Gracias", escribió Levy en la red social Instagram. La serie: Montecristo, adaptación popular de la novela de Alejandro Dumas El conde de Montecristo, está planteado como un thriller de seis episodios que será producido por Secuoya como parte de sus planes de expansión de Secuoya en América. Pantaya, plataforma audiovisual estadounidense dirigida al público hispanohablante, será quien la estrene en EE. UU. y Puerto Rico. La historia estará protagonizada por William Levy y Esmeralda Pimentel, entre otros grandes actores.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image William Levy cumple 42 años y comparte este video que demuestra que está mejor que nunca

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.