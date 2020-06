Conoce al desconocido para muchos guapo hermano de William Levy El actor de exitosas telenovelas como Cuidado con el ángel y Sortilegio tiene un hermano menor, Jonathan. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A sus 39 años William Levy se ha convertido en uno de los actores latinos más aclamados por el público. Su irresistible sonrisa y su capacidad para traspasar la pantalla con cada personaje que interpreta lo han posicionado como el galán favorito de muchos. Aunque es poco dado a hablar de su vida privada, el galán cubano siempre ha dejado claro desde sus inicios en la televisión lo importante que es para él la familia. "Para mí la familia significa todo", reconocía un jovencísimo Levy de 22 años en 2002 durante su participación en el programa de telerrealidad de Telemundo Protagonistas de novela II. Image zoom William Levy Mezcalent En dicho reality show William habló por primera vez de manera pública del vínculo tan especial que lo unía a su hermano Jonathan, quien en ese momento era apenas un niño. "Para mi hermanito soy, no solamente el hermano de él, sino soy como el padre. Cuando él nació mi mamá se separó de su papá, le he dado todo el apoyo que ha necesitado, o sea siempre lo estoy apoyando en kárate, en las cosas que le gustan. Él me mira a mí no solamente como un hermano, me mira a mí como un ejemplo", compartía entonces el actor cubano. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hoy, ese niño del que Levy hablaba con tanto amor y devoción en su debut en la televisión de habla hispana hace casi 20 años, está convertido en un apuesto joven. La primera vez que el protagonista de exitosas telenovelas como Sortilegio y Cuidado con el ángel se dejó ver en las redes sociales en compañía de su hermano fue en el año 2014. En la foto Levy aparecía conduciendo un coche en el que también viajaba su hermano. Desde entonces han sido contadas las ocasiones en las que el galán cubano ha presumido de la compañía de su hermano a través de sus redes sociales. Una de las imágenes más recientes que hay del hermano de Levy data de finales del año 2018 y es esta instantánea en la que el joven aparece reunido en un restaurante junto con un grupo de amigos, instantánea en la que Levy comentó lo mucho que ama y extraña a su hermano. Image zoom Hermano de William Levy Instagram Levy, que protagonizará próximamente la nueva versión de Café con aroma de mujer, siempre ha tratado de mantener a su familia lejos del foco público para protegerlos. De ahí que haya tan pocas imágenes de Jonathan en las redes sociales.

Close Share options

Close View image Conoce al desconocido para muchos guapo hermano de William Levy

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.