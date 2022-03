William Levy comparte un video muy personal que ha paralizado las redes: "Pinche loca" Desde su casa, el actor reapareció en una grabación entrañable donde muestra cómo está y cómo se siente en estos momentos de su vida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¿Cómo está William Levy? Esa es la pregunta que se hacen muchos de sus seguidores, los que le quieren y desean verle feliz, sonriente y en la pantalla. Si bien su serie Café con aroma de mujer es un éxito absoluto, la gente quiere más de él. De momento tendrán que conformarse con esta telenovela y con las contadas apariciones del artista en las redes. Tras el anuncio de separación de Elizabeth Gutiérrez y todo lo que conllevó después, se echaba en falta un video con él como protagonista. El cubano ha hecho este regalo a sus fans con una grabación casera que ha tocado los corazones de su público. ¿Por qué? El contenido es altamente sensible, además de amoroso y divertido. Unas imágenes que dejan al descubierto cómo se siente. William Levy William Levy | Credit: IG/William Levy Desde el calor de su hogar, William dio a conocer cómo es un día normal en su vida y cómo lo disfruta. No lo hace solo, sino en la mejor de las compañías. "Esto es lo que hace esta pinche chiquita … Me tienen loco. Lleva 20 minutos tratando de hacer una cosa de estás conmigo y a mí no me gustan. Entonces espera a que esté sentado comiendo para traer el teléfono y ponérmelo en la cara. Y además me dice todo el tiempo que la haga reír… como si yo fuera un payaso y además me dice que sí, que soy su payaso porque siempre está llorando de la risa conmigo", escribió junto a estas cómicas imágenes. Parece que su princesa Kailey es toda una experta en esto del Tik tok, pero no su papi. Entre risas y bailes, disfrutaron de lo lindo bromeando y disfrutando de estos momentos sin sentido, pero tan llenos de amor. "Cuando está aburrida viene y se sienta a mi lado y me dice: 'papiiiiii hazme reír, dale". Pinché loca", expresó con ese orgullo de padre. Esas son las cosas y los detalles a los que William presta atención por encima de todo lo demás. La ya no tan pequeña también compartió este divertido video junto al artista. "Me encanta hacer el tonto contigo papi", escribió con cariño. Su familia es su mayor pilar y la razón de su felicidad, algo que no puede ser embarrado por las críticas y los comentarios que se alejan de su realidad. Con este video William dejó que la suya es así de entrañable y especial.

