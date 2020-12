Close

¡William Levy comparte su noche más divertida en Colombia donde graba su nueva telenovela! El actor cubano hizo partícipe a su público de una velada inolvidable a la luz de la luna, junto a una hoguera y una copa de vino junto a Carmen Villalobos y parte del elenco de Café con aroma de mujer. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hace días que William Levy está de lo más activo en redes y poniendo al día a sus seguidores de su estancia en Colombia. Allí acaba de arrancar su nuevo proyecto, la telenovela Café con aroma de mujer. Este fin de semana el actor cubano compartía cómo transcurría una de las noches en este país que le ha acogido con los brazos abiertos. Risas, bromas y muy buena energía con sus compañeros de reparto, entre quienes se encontraba Carmen Villalobos, fueron los protagonistas de este encuentro tan especial. Frente a esta hoguera cantaron, bailaron e incluso brindaron con la mejor de las actitudes para dar comienzo a una de las producciones más esperadas y que supone el gran regreso de William al género. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque el feliz papá de Christopher y Kailey echa profundamente de menos a su familia, William está encantado de formar parte de este ambicioso proyecto producido por Telemundo y el canal colombiano RCN. Image zoom William Levy y Laura Londoño | Credit: Cortesía Canal RCN Se trata de la nueva versión de la inolvidable telenovela que en 1994 protagonizarían los actores Guy Ecker y Margarita Rosa de Francisco. Una historia que dio la vuelta al mundo y promete volver a hacerlo con su segunda entrega. ¡Ilusión y ganas les sobra a su equipo!

