William Levy comparte por primera vez imágenes de su nuevo y espectacular restaurante El actor cubano ha presentado por primera vez imágenes exclusivas de Level 29, su nuevo negocio. A su lado, inseparable, estuvo su gran amor Elizabeth Gutiérrez. By teresaarangueztimeinc ellipsis Más Mail Email Print iphone Send Text Message Siempre se ha mantenido muy discreto y cuidadoso a la hora de hablar de sus proyectos. Pero en esta ocasión, William Levy nos ha hecho partícipes a través de unas imágenes en primicia de lo que será su nueva e ilusionante aventura profesional. El actor compartía en sus historias de Instagram algunos de los exquisitos platos que dentro de unas semanas todo el mundo podrá saborear en LEVEL 29, el nuevo restaurante y local del intérprete del que ya nos ha dado un rico aperitivo. En actitud muy profesional y como buen empresario, Levy ha mostrado pinceladas de su menú que incluye delicias desde el ratatouille hasta el cordero americano. “Probando nuestros primeros platos”, ha escrito ilusionado el artista de 38 años. A su lado, de forma incondicional y con la misma emoción estaba su mujer, Elizabeth Gutiérrez. La modelo se dejaba ver feliz y sonriente tal y como pudimos apreciar en unas imágenes compartidas en redes por la periodista de Univisión, Roxana García. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Concentrado y enfocado, William probó, fotografió y comparó los diferentes platos con seriedad para ofrecer lo mejor de lo mejor a su futuro público. Se prevé que este increíble espacio en Miami abrirá sus puertas para el cumpleaños del actor que será el 29 de agosto. Con esta mega apertura el feliz papá de Christopher y Kailey acalla todos los rumores y comentarios que hacían referencia a una supuesta crisis económica del actor. A juzgar por las imágenes, nada que ver. Le deseamos toda la suerte en esta nueva etapa que emprende. ¡Enhorabuena William! Advertisement EDIT POST

