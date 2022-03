El nuevo mensaje de William Levy a quienes le ponen en duda: "Yo sé la verdad" Con ironía y sentido del humor, el artista se hizo eco de unas palabras en sus redes sociales para quienes, a día de hoy, siguen poniéndole en duda y criticando su vida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La mejor noticia que sigue recibiendo William Levy es el éxito en todo el mundo de su reciente trabajo, Café con aroma de mujer. La telenovela sigue estando entre el top de las más vistas en Netflix, además de recibir un sinfín de halagos diarios por parte de sus espectadores. Así que el actor no puede estar más feliz. Sin embargo, ante los todavía mensajes negativos que siguen girando sobre su persona, sus fans están al acecho y en constante defensa de lo que consideran un ataque injustificado. Esta semana era Levy quien se hacía eco de unas palabras publicadas en una cuenta de Instagram que reflejan su sentir al ser objeto de señalamientos y críticas sobre su vida personal. William Levy William Levy | Credit: IG/William Levy "Mi cara cuando escucho a la persona que cuenta la versión mentirosa de la historia y sé toda la verdad", lee el escrito compartido por el actor cubano. Aunque ya las aguas se han calmado tras lo sucedido con las declaraciones de Elizabeth Gutiérrez sobre Jacky Bracamontes, todavía siguen vertiéndose críticas, según el actor, absolutamente infundadas. William Levy William Levy | Credit: IG/William Levy A la imagen de una de sus cuentas de seguidores, William les añadió unos iconos de lo más significativos: una cara traviesa, el número 100 y el puño que confirma lo que dice esta irónica afirmación. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Un momento tan solo anecdótico que no es capaz de opacar lo verdaderamente importante en su vida: su familia y sus momentos con ella. Con profundo orgullo, tanto él como Elizabeth compartieron un video que muestra los logros de su hijo Christopher Levy en el campo. Un verdadero ejemplo de que a pesar de la lesión sufrida, ha sido capaz de levantarse con más fuerza que nunca y sumar más éxitos. "Orgullosa de ti y lo que representas, mi amor. Te amo", escribió la feliz mamá junto a este emotivo video que William también presumió en sus historias de Instagram. Estos son los motivos que el actor celebra y abraza por encima de todo.

