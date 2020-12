Close

William Levy comparte con nostalgia cómo es su primera Navidad lejos de su familia El actor, que se encuentra en Colombia grabando la telenovela Café con aroma de mujer, compartió un mensaje lleno de nostalgia en estas fechas tan señaladas. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En estos días de reuniones familiares y celebraciones, estar lejos de los que uno quiere no es una tarea fácil. A William Levy le ha tocado hacerlo este año por motivos de trabajo. Desde Colombia, país donde se encuentra rodando su más reciente proyecto, Café con aroma de mujer, el actor ha compartido un mensaje lleno de nostalgia y sentimiento. "Hoy me encuentro celebrando la Navidad lejos de casa y extrañando a los míos, pero puedo decir que me siento un hombre muy afortunado de poder estar rodeado de personas que me han brindado mucho cariño", arrancó su mensaje en Instagram. A pesar de la distancia con los suyos, el cubano ha querido celebrar la vida y ser agradecido por todo lo bueno que sí tiene, que es mucho más de lo soñado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Me siento afortunado de tener la familia que tengo, los amigos que tengo, de poder festejar un día tan especial en un año como este, de poder encontrarme bien de salud y a la misma vez poder hacer lo que amo", escribió agradecido William. Por su parte, Elizabeth Gutiérrez y sus hijos, Christopher y Kailey, también compartieron su Navidad en casa y extrañando a su papi, con quien tienen un contacto constante. También la pasaron los tres solitos pero igual quisieron mandar este bonito mensaje a sus seguidores. El tiempo vuela y pronto volverán a estar juntos, de momento lo están de corazón y eso no hay distancia que lo separe. ¡Feliz Navidad!

William Levy comparte con nostalgia cómo es su primera Navidad lejos de su familia

