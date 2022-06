¡William Levy infarta con su primera foto en España para la serie Montecristo! Después de casi un mes de silencio en las redes, el actor cubano mostró orgulloso una fotografía tomada por el director de esta mega producción, Alberto Ruiz Rojo. La instantánea ha colapsado las redes de inmediato. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Después del éxito internacional de la telenovela Café con aroma de mujer, que sigue haciendo ruido en todo el mundo, William Levy afronta un nuevo y esperado reto. Se trata de Montecristo, la serie que trae al presente y al mundo moderno al mítico personaje de novela. Desde España, país en el que se encuentra rodando este proyecto, el actor cubano ha hecho su primera aparición detrás de las cámaras. La imagen, como era de esperar, ha paralizado las redes y desatado la pasión de sus millones de seguidores. Tal y como él mismo apunta en su publicación, fue tomada nada más y nada menos que por Alberto Ruiz Rojo, director de la serie que ha sabido atinar y sacar el plano perfecto del artista. William Levy William Levy | Credit: IG/William Levy Al lado de la llamativa instantánea, Levy ha añadido un mensaje misterioso, una de sus muchas reflexiones sobre la vida y la felicidad. "Feliz es aquel que ha sabido admirar y no a envidiar", apuntó junto a esta imagen de sonrisa pícara con la que ha vuelto a colapsar las redes y enamorar, aún más si cabe, a su infinidad de fans alrededor del mundo. William lleva ya varias semanas inmerso en los guiones y los ensayos de rodaje de este nuevo reto profesional producido por Secuoya Studios. A su lado, entre otros, cuenta con los actores Roberto Enríquez y Esmeralda Pimentel, con quienes ha formado un equipo de lo más unido. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN La serie, basada en la novela clásica El conde de Montecristo, de Alejandro Dumas, apunta maneras y reúne todos los ingredientes para convertirse en otro hit en la carrera de Wililam.

