¡Menuda fiesta! William Levy celebra sus 40 años por todo lo alto junto a Elizabeth Gutiérrez El actor cubano celebró este número tan redondo junto a su amada Elizabeth Gutiérrez y un grupo de amigos en una celebración ¡donde hasta mariachis hubo! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Los 40 es una cifra digna de celebrar como Dios manda y así mismito lo hizo William Levy. El actor cubano acaba de estrenar una de la mejores décadas según dicen por ahí y para darle la bienvenida organizó un encuentro entre amigos en su nueva casa donde brindaron, cantaron, rieron y bailaron rico. Acompañado de su amada Elizabeth Gutiérrez y su grupo más cercano de conocidos disfrutó de una velada cargada de felicidad y ganas, muchas ganas de darlo todo en este nuevo año que comienza. Los mariachis les cantaron las mañanitas de una forma de lo más original que pudimos disfrutar gracias a algunos de sus invitados que lo colgaron en las redes sociales. William era todo sonrisa y felicidad al estar rodeado de gente tan querida y hasta se arrancó a cantar "El rey", del gran José Alfredo Jiménez. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En la fiesta también estuvo su hijo mayor Christopher Levy quien dedicó a su padre un precioso, además de divertido, mensaje de cumpleaños. "Probablemente el hombre de 40 años más guapo que conozco, pero, no te preocupes que tu título se irá tan pronto como cumpla yo 40 jajaja. Te quiero papá, espero que tengas el mejor día ¡y que vengan muchos más!", le escribió con gran sentido del humor el adolescente. Sin duda, un día en familia y con amigos que recordará para siempre. Desde People en Español nos unimos a todas esas felicitaciones bonitas deseándote un año cargado de éxitos, amor, felicidad y mucha salud. ¡Feliz cumpleaños William, los años no pasan por ti!

