¡William Levy sorprende al cantar al amor a todo pulmón! "Estoy tan enamorado de ti" El actor de Vuelve a mí publicó un romántico video... ¿Con destinataria? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir William Levy salta de un buen proyecto a otro no menos importante. Después del rodaje de Montecristo en España, el actor se ha metido de lleno en la serie de Telemundo, Vuelve a mí, donde comparte protagonismo y mucha química con su compañera, Samadhi Zendejas. En medio de su imparable agenda, el cubano publicaba otro de esos videos suyos que ha hecho temblar Instagram por los altos niveles de ternura y romanticismo. En esta ocasión, el artista se animaba a interpretar una canción muy especial y con el amor como protagonista principal. Sin pensárselo dos veces, Levy entonó el famoso tema "Amazed" del grupo Lonestar. William Levy William Levy le canta al amor | Credit: (Photo by Santiago Felipe/Getty Images) Con gafas de sol, sonrisa seductora y, sobre todo, mucha pasión, el feliz papá de dos recitaba unas líneas de lo más amorosas que rinden homenaje al amor de pareja y los sentimientos puros. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Se siente como la primera vez cada vez, quiero pasar toda la noche en tus brazos, no sé cómo lo haces, estoy tan enamorado de ti, y la cosa se pone mejor. Quiero pasar el resto de mi vida contigo a mi lado, siempre. Cada cosa que haces, me hace estar más fascinado contigo", tarareó con fuerza. El momento ha encandilado a sus millones de fans, quienes se han hecho eco de este video tan especial. Y, claro, tampoco hay quien lo ha visto como una bonita oportunidad para hacer su propia declaración de amor. ¿A quién? Eso sí que William no lo reveló. Su disfrute deja claro que, al menos, de la vida sí está muy enamorado.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡William Levy sorprende al cantar al amor a todo pulmón! "Estoy tan enamorado de ti"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.