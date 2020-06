William Levy arrasa en redes con su video más 'hot' que ha batido el récord de visualizaciones En apenas unas horas la grabación casera del actor cubano ha sobrepasado el millón de visualizaciones. El contenido lo merece ¡y mucho! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Ya le echábamos de menos por las redes. Muy poco dado a publicar cosas personales, William Levy nos ha brindado el privilegio de verle de nuevo por Instagram y disfrutar de su sonrisa. Después de una etapa de cambios y muchos proyectos, como la mudanza y todo el trabajo que conlleva su negocio Level 29, el actor se ha asomado por su perfil de esta plataforma con un simpático video. Y todo para decir cuánto nos quiere, ¡qué maravilla! Tales eran las ganas de volverle a ver que la grabación casera ha superado el millón de visualizaciones en apenas seis horas. Una auténtica pasada. Y es que, ¿qué récord no rompe William? Todo lo que hace lo convierte en oro. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Está mejor que nunca. Con su pelito de punta y una sonrisa que quita el sentío, el feliz papá de Christopher y Kayley se mostraba feliz desde uno de sus rincones más íntimos. Pasaba por allí solo para saludarnos y para contarnos que la música que se escucha de fondo la había puesto su hija, toda una princesa que le tiene enamorado. Bueno, ella y su hijo, de quien está profundamente orgulloso y que ya ha vuelto a las pistas tal y como él mismo nos hacía saber en otro emocionante video. Sus dos ya no tan chiquitines son su razón de ser junto a Elizabeth Gutiérrez, la pareja ha formado una familia de ensueño. No fue un camino fácil pero juntos han superado todas las pruebas y hoy tienen la recompensa a ese esfuerzo. Su sonrisa en este video es un regalo para sus fans que le han dedicado, hasta inventado, todo tipo de piropos. "Me caigo de culo y me levanto con ese beso", "Esto se llama tortura, eres un castigador", "Te pasas William, de verdad que te pasas", "Me mataste, literalmente", escribieron algunos de los más suavecitos. Eso es fuego y lo demás son tonterías. ¡Menuda has liado, querido William! Siempre es un placer verte.

Close Share options

Close View image William Levy arrasa en redes con su video más 'hot' que ha batido el récord de visualizaciones

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.