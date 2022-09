William Levy agradecido porque su hijo vuelve a jugar al béisbol tras accidente: "Eres una inspiración" Hace ya casi dos años, el hijo mayor de William Levy y Elizabeth Gutiérrez sufrió un dura accidente que lo ha mantenido alejado de los campos de béisbol, un deporte que es su pasión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir William Levy y su hijo Christopher William Levy y su hijo Christopher | Credit: Instagram William Levy El pasado mes de octubre de 2020, Christopher Levy, hijo mayor de William Levy y Elizabeth Gutiérrez, sufrió un grave accidente mientras manejaba un carrito de golf en Western, Florida, cuando tenía entonces 14 años. Tras el desafortunado incidente, el joven se lastimó la seriamente la rodilla y tuvo que ser trasladado en helicóptero desde el lugar de los hechos hasta el hospital. Una vez allí se le realizaron tres cirugías para salvar esta articulación. Desde entonces, el hijo del actor cubano ha estado apartado de los campos de béisbol, un deporte que es su pasión y en el que a su corta edad, ya estaba destacando por su dotes deportivas. Ahora, dos años después, el adolescente pudo volver a ponerse el traje y a jugar con sus compañeros. Este gran avance ha emocionado mucho a su padre, quien orgulloso ha compartido un video en redes sociales destacando el momento y mostrando la admiración que siente por su primogénito. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Gracias, Dios, por dar a este campeón la oportunidad de estar de vuelta con el equipo de los Besaball Diamond y hacer lo que él más ama. Gracias a todos los que en tiempos difíciles mandaron sus buenas energías y le regalaron a nuestro niño sus oraciones. Dios siempre los bendiga a ustedes y a nuestros bebés. Orgulloso de ti, campeón. Has recorrido un largo camino. Eres una inspiración", se podía leer junto a las imágenes de Christopher jugando de nuevo. En una entrevista reciente para el programa español de El Hormiguero, Antena 3, el intérprete contó detalles de cómo vivió este accidente: "Cuando estaba grabando [la telenovela] Mirada de Mujer en Colombia mi hijo había tenido un accidente, justo antes de irme a grabar. Me tuve que ir y dejarlo en medio de la recuperación", expresó. "El accidente fue con un carrito de golf y no pudo caminar por muchos meses", explicó el protagonista del melodrama La tempestad. "Yo era el que lo cargaba, su mamá [Elizabeth Gutiérrez] también, obviamente. Estábamos ahí apoyándolo y me tuve que ir. Fue un poquito difícil para mí tener que irme a trabajar; pero bueno, son cosas que a veces pasamos nosotros [los actores]", confesó. "En medio de la grabación hablaba con él, de lo estaba pasando en el hospital y todo, y de momento, tienes que hacer un switch, cortar todo y concentrarte en la escena donde a veces tienes que reír, llorar", continuó. "Es un trabajo muy difícil; es complicado", finalizó. Afortunadamente el joven ya está recuperado y ha vuelto a hacer lo que más le apasiona, jugar al béisbol.

