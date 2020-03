William Levy afectado por la crisis del coronavirus El actor cubano se ha visto obligado a cerrar su restaurante debido a la crisis del coronavirus. Por el momento solo puede servir comida a domicilio. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La nueva normativa que prohibe servir comida en los comedores de restaurantes y bares con el fin de frenar la propagación del coronavirus está afectando a muchos famosos en Estados Unidos, incluido William Levy. El lujoso restaurante que el actor cubano abrió hace apenas unos meses en el estado de Florida se ha visto afectado por esta medida. El local ha tenido que suspender su servicio de mesa por lo que únicamente puede servir comida a domicilio. Image zoom William Levy Así lo dio a conocer este jueves en el programa de televisión Suelta la sopa (Telemundo) el periodista y presentador Carlos Adyan, quien es uno de los rostros más jóvenes de la cadena. “Ellos están abiertos de 12 a 7 de la noche pero la preocupación de ellos realmente es que solamente pueden hacer deliverys y la orden es de más de 50 dólares porque si es de menos realmente no es negocio para el negocio como tal”, informó Adyan. “Entonces esa es una de las preocupaciones que tienen ellos porque cada vez son menos las órdenes y obviamente comer en un restaurante es simplemente costoso y la gente no está gastando porque están prefiriendo de pronto comer en la casa”, agregó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Fue en noviembre del año pasado cuando Levy inauguró, después de mucho trabajo y sacrificio, su famoso restaurante Level 29, que está ubicado en Pembroke Pines, Florida. Lo hizo acompañado de su familia y arropado por varios amigos, entre ellos Lili Estefan. El restaurante, que también es un bar de copas, sirve comida Nikkei, una fusión entre la gastronomía peruana y la japonesa que tanto le fascina al galán de telenovelas. Advertisement

