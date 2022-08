William Levy acaba en una comisaría de Málaga, en España: ¿qué pasó? Después de su participación en el Festival Starlite de Marbella donde fue uno de los grandes protagonistas, el actor cubano vivió una situación muy incómoda que le obligó a recurrir al apoyo policial. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Está siendo uno de los veranos más intensos para William Levy. Afincado temporalmente en España para el rodaje de Montecristo, el actor no ha parado de hacer cosas en aquel país debido a su éxito sin medida. Su más reciente participación en el prestigioso Festival Starlite demuestra el grado de cariño y reconocimiento que tiene el artista allí. Café con aroma de mujer ha logrado un éxito que no se había repetido desde hacía años en el campo de las telenovelas y William es toda una personalidad por aquellos lares. Sin embargo, en estos días, tras su participación en este reconocido evento en Málaga, el intérprete se vio envuelto en una situación muy incómoda que le hizo recurrir al apoyo policial. William Levy William Levy | Credit: Photo by Alvaro Cabrera/Getty Images) Tal y como informó el fotógrafo español Jordi Martín, de camino al aeropuerto de Málaga para regresar al trabajo en Madrid, pasó unas horas en la comisaría policial. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La razón, según el paparazzi, no quedó clara del todo, pero todo apunta a que el actor buscaba seguridad por todo el revuelo de personas que se había creado a su alrededor. También, según explicó el programa español, Ya es mediodía, de Telecinco, pudo tener que ver con la persecución del paparazzi a William en todo momento. Al verse perseguido y acosado, quizás se desvió para dicho lugar con el fin de parar esa invasión a su privacidad. Si bien William siempre ha sido muy atento con los fans y los medios, si él o su equipo dudaron lo más mínimo en términos de seguridad, era necesario actuar. Al actor de 41 años no le hizo mucha gracia que el fotógrafo le preguntara sobre la visita de Elizabeth Gutiérrez a España. Su respuesta fue el silencio y una mirada muy seria. Afortunadamente, todo fue para preservar su seguridad y la cosa no llegó a más.

