William Levy abre su corazón en entrevista con Myrka Dellanos: "El amor duele" El actor cubano, quien protagonizará para Telemundo el drama romántico Vuelve a mí, habló con la conductora de La mesa caliente sobre su nuevo proyecto, su faceta como papá y más. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir William Levy William Levy; Myrka Dellanos | Credit: Mezcalent (x2) William Levy estuvo este jueves en Nueva York presentando de la mano de Telemundo Vuelve a mí, el drama romántico que protagonizará para la cadena de habla hispana. Desde la ciudad de los rascacielos el galán cubano concedió una entrevista a Myrka Dellanos para el programa La mesa caliente (Telemundo) en la que no solo reveló detalles de este nuevo proyecto, sino que también habló sobre su faceta como papá y dio su sincera opinión sobre el amor. El protagonista de exitosas telenovelas como Cuidado con el ángel y la nueva versión de Café con aroma de mujer comenzó conversando con Myrka sobre su nueva telenovela. "A él lo acusan de un asesinato que no cometió y va preso", avanzó sobre su personaje. "Es una historia que se basa en cosas muy familiares, entonces creo que eso es lo que más me encanta a mí hacer: algo que le llegue a la familia". "¿A ti en algún momento te han acusado de algo que no has hecho?", le preguntó la periodista. William Levy William Levy | Credit: Mezcalent "A veces", respondió él. "¿Y cómo te has sentido?", quiso saber Myrka. "Impotente, es una impotencia muy grande porque el querer demostrar algo que tú no hiciste… Me decepciona mucho la injusticia, sí me llega a afectar emocionalmente mucho", reconoció. Le enseña con el ejemplo Levy no pudo ocultar su orgullo al hablar de sus hijos, a quienes adora con toda su vida. "Cuéntame, ¿cómo vas a proteger a tu hija de los hombres?", le preguntó Myrka. William Levy William Levy | Credit: Mezcalent "Yo creo que la forma de enseñarle es siendo un buen hombre delante de ella, he sido un buen hombre, un buen padre, he sido en el momento que tenía que serlo un buen esposo o pareja, como quieras llamarlo, en el momento que tenía que serlo lo hice", aseveró. El amor duele Fue entonces cuando el actor hizo una declaración que llamó mucho la atención de la conductora de La mesa caliente: "Yo le enseño mucho a los dos que cuando se enamoren van a sufrir". William Levy William Levy | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Ay, ¿por qué?", comentó al instante Myrka. "Porque el amor es sacrificio, el amor duele. No me acuerdo exactamente donde lo escuché pero escuché algo que decía entre una persona que dice que te ama o una persona que se preocupa por ti elige a una persona que se preocupe por ti porque todo el mundo que te dice que te ama no se preocupa por ti, pero ten por seguro que el que se preocupa por ti es porque te ama", dijo.

