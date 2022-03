Fallece el icónico actor William Hurt a los 71 años Un clásico de la pantalla, Hollywood llora la muerte del ganador de un Oscar por El beso de la mujer araña. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Una triste noticia sacudió ayer domingo al mundo del espectáculo: el icónico actor William Hurt falleció en Portland, Oregon, ayer día 13 de marzo, a los 71 años. Un clásico de las películas de Hollywood, el histrión ganó el Oscar al Mejor Actor por El beso de la mujer araña. Un actor de vocación, la fama no le quitaba el sueño sino todo lo contrario. Por ello, en lo mejor de su carrera, se escondió: "No quería que mi vida privada se convirtiera en un espectáculo", reveló en 1989 al New York Times. "Soy un hombre muy reservado y tengo derecho a serlo. No entiendo que por el mero hecho de ser actor alguien te pueda robar el alma". Así anunciaron su muerte los seres queridos del genial artista: "Es con gran tristeza que la familia Hurt llora la muerte de William Hurt, amado padre y ganador de un Oscar, el 13 de marzo de 2022, una semana antes de que cumpliese 72 años". En cuanto a su transición, especificaron que había sucedido "de forma tranquila y por causas naturales". William Hurt Credit: Stephane Cardinale/Sygma via Getty Images William Hurt Credit: Ron Galella/Ron Galella Collection via Getty Images William Hurt Credit: Jeffrey Mayer/WireImage SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Estoy muy triste por la muerte de William Hurt", escribió Ben Stiller desde su cuenta de Twitter. "Un actor brillante que ponía todo en su trabajo. Cuando yo era más joven pasé tiempo con él. Actuó con mi padre en una obra llamada Hurleyburley de David Rabe en la que ambos lo hicieron increíble". Nunca olvidará el impacto que tuvo sobre él durante los años que convivieron: "Siempre tendrá un lugar en mi corazón y mi profundo agradecimiento por haberle conocido". William Hurt Credit: Ron Galella/Ron Galella Collection via Getty Images El popular actor y productor, también hizo una petición a sus fans: "Vean sus películas si quieren conocer un tipo diferente de estrella de cine para el que su trabajo era más importante que su estatus". Y se despidió con un "espero que él, Anne y Jerry estén ahora mismo juntos, riendo en algún lado". Descanse en paz.

