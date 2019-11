William destapa el show favorito de Kate Middleton y su suegra Según asegura el príncipe, hay un show de televisión que ni su esposa ni su suegra pueden perderse... By ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El príncipe William inspirado por su mamá, la tristemente fallecida Diana de Gales, toma muy seriamente el problema de las personas sin hogar y el miércoles acudió, con una elegante aunque llamativa prenda verde de terciopelo, a un evento de caridad para apoyar tan noble causa. Image zoom Getty Images Fue durante este acto que trascendió el show favorito de televisión de Kate Middleton, cuando este joven papá de tres hijos confesó a miembros del cast que incluso él había visto el programa un par de veces aunque su esposa Kate y su suegra, Carole Middleton, eran las verdaderas fans en la familia. Image zoom Getty Images El show no es otro que Strictly Come Dancing, que pasa en la BBC y que viene a ser lo mismo que Dancing With The Stars en los Estados Unidos. Además del cast del programa, en la gala había otras celebridades como la mítica banda Durán Durán, que tocó durante la ceremonia, Rita Ora y Hussain Manawer. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Getty Images Si bien Kate Middleton no acudió al evento con su esposo, allí estaba la princesa Beatriz de York, recientemente prometida. Menos suerte que Strictly Come Dancing tuvo el cast de The Crown. Según cuenta la actriz Olivia Colman, en un reciente encuentro con el príncipe, éste le preguntó que qué estaba grabando estos días. Antes de darle tiempo a contestar, William rectificó: “Oh, espera, creo que ya lo sé”. Ella le preguntó encantada si es que veía el show, cosa que él negó rotundamente aunque de forma muy educada. Oopsie! Al parecer, en palacio no son muy fans de la serie que cuenta la vida de su abuela, la Reina Isabel II. Advertisement EDIT POST

