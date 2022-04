Will Smith vetado de los Oscar durante 10 años como castigo por abofetear a Chris Rock La Academia hizo público el castigo a Will Smith, quien no podrá asistir durante un periodo de 10 años a los Oscar. El actor aceptó la medida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Luego de casi dos semanas de deliberación, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas finalmente llegó a una conclusión sobre el castigo a Will Smith por abofetear al comediante Chris Rock en la reciente edición de los Oscar. La mesa directiva y dirigentes de la Academia se reunieron este viernes virtualmente para discutir lo sucedido y determinaron que bajo las normas y lineamientos de la organización, el actor deberá ser vetado por su violento comportamiento. "Por un período de 10 años, empezando el 8 de abril del 2022, al señor Smith no se le permitirá asistir a ningún evento de la Academia o sus programas, en persona o virtualmente, incluyendo, pero sin que se limite, a los premios de la Academia", anunció el presidente de la entidad, David Rubin, y el director ejecutivo, Dawn Hudson, a través de un comunicado, de acuerdo a People. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN 94th Annual Academy Awards - Show Will Smith | Credit: Photo by Neilson Barnard/Getty Images El escrito, además, admite que no se abordó el incidente de una manera apropiada a su gravedad en el momento en que sucedió, en plena ceremonia, y se pide disculpas por esta falla. Además, agradece a Rock haber mantenido la calma y la compostura. "Durante nuestra transmisión, no abordamos apropiadamente la situación. Lo sentimos. Esto fue una oportunidad para nosotros de dar un ejemplo a nuestros invitados, televidentes y nuestra familia de la Academia alrededor del mundo y nos lo hicimos", lamenta el comunicado. "Queremos expresar nuestro más sentido agradecimiento al señor Rock por mantener su compostura bajo circunstancias extraordinarias. También queremos agradecer a nuestros anfitriones, los nominados, presentadores y ganadores, por su serenidad y gracia durante nuestra transmisión". Will Smith Chris Rock Oscars Will Smith, Chris Rock, Oscars | Credit: Photo by Robyn Beck / AFP) (Photo by ROBYN BECK/AFP via Getty Images La Academia aseguró que esta decisión sobre el futuro de Smith en su organización responde a intentar proteger y crear un ambiente seguro para los presentadores e invitados, y poder recuperar su confianza tras lo sucedido. "Esperamos también que esto pueda ser el inicio de un camino de curación y restauración para todos los involucrados y afectados", puntualiza el texto. Smith, de 53 años, aceptó su castigo, a través de su representante. "Acepto y respeto la decisión de la Academia", declaró. Esta reunión estaba pautada para el 18 de abril, pero se adelantó debido a que el actor renunció formalmente a la Academia el primero del mes. Sin la posibilidad de ser expulsado, los dirigentes se vieron en la necesidad de adelantar su decisión sobre las sanciones que se deberían imponer al actor, alegando que los miembros de la organización deben actuar de una manera consistente con la buena reputación de la Academia. 94th Annual Academy Awards - Backstage Chris Rock | Credit: Photo by Al Seib /A.M.P.A.S. via Getty Images El actor se ha disculpado públicamente con Rock, la Academia, los ganadores y todos sus colegas y televidentes alrededor del mundo por su violento e inesperado comportamiento. "Mis acciones en la 94ª. entrega de los premios de la Academia fueron aterradoras, dolorosas e imperdonables", expresó en un comunicado al presentar su renuncia de la organización. "La lista de quienes he lastimado es larga e incluye a Chris, su familia, muchos de mis queridos amigos y todos aquellos que estuvieron presente, así como la audiencia global viendo desde casa. Traicioné la confianza de la Academia". De acuerdo a fuentes, Smith entró a una clínica de rehabilitación para lidiar con el rechazo tras el penoso incidente en el escenario de los premios más importantes de Hollywood. Hasta el momento, Rock se niega a hablar de lo sucedido. Entre los miembros de la mesa directiva se encuentra Whoopi Goldberg, Ava DuVernay, Steven Spielberg, Laura Dern y Rita Wilson.

