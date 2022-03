Will Smith recibe el golpe más duro de todos tras el escándalo de violencia en los Oscar Después de las duras críticas recibidas y las posibles consecuencias de sus actos, el actor tuvo que enfrentar un momento especialmente doloroso. "No aprobamos ninguna forma de violencia" Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde que el pasado domingo se celebrara la gala de los Oscar y Will Smith protagonizara el momento, no del año, sino de la década, no se habla de otra cosa y así será durante al menos un tiempo. Las reacciones y comentarios, incluidos memes de lo más ingeniosos, siguen saliendo a la luz. Si bien la opinión está bastante dividida, hay un argumento que la mayoría sostiene: la violencia nunca es la respuesta. Después de las disculpas del ganador de un Oscar esa misma noche aceptando que lo que hizo estuvo muy mal, el actor sigue siendo testigo de múltiples críticas contra su actitud. Todas pesan, pero ha habido una que es especialmente dolorosa por venir de quien viene. Will Smith Oscar Will Smith en los Oscar | Credit: Mezcalent Este domingo, Will se hacía con el Oscar por la película El método Williams, una biografía sobre el ascenso a la gloria de las tenistas Venus y Serena Williams desde sus humildes comienzos. Un hecho que se entiende mucho mejor gracias al papel del padre de ambas, Richard Williams. Aunque para muchos la cinta le dulcificó bastante, lo cierto es que no fue un padre del todo fácil ya que recurrió a la dureza y a la disciplina férrea en muchas ocasiones. Ese hombre al que Will da vida y a quien admira, también ha hablado y opinado sin pelos en la lengua de lo que el actor hizo con Chris Rock en el escenario, en pleno directo y frente al mundo. "Desconocemos todos los detalles de lo ocurrido", dijo Richard Williams a NBC News, a través de su hijo Chavoita LeSane. "Pero igualmente no aprobamos ningún tipo de violencia contra nadie a menos que sea en defensa propia", afirmó tajante. Unas palabras que, como las de otros muchos, condenan el gesto desproporcionado de Will ante la broma de Chris sobre el cabello de su esposa Jada Pinkett. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN No ha sido el único en reconocer el error del actor, esta semana Jim Carrey era preguntado sobre el tema del momento en una entrevista y tampoco se quedó corto ni con Will, ni con Hollywood. "Esa ovación, con la gente puesta en pie, me produjo rechazo", empezó Carrey. "Hollywood es un hatajo de cobardes, y esto parece la señal definitiva de que ya no somos el club de los chicos geniales". Sobre su compañero, tampoco lo disculpó. "Si quieres, grita desde el patio de butacas o di algo en Twitter, pero no tienes derecho a subirte al escenario y pegarle a alguien porque ha dicho algo que no te gusta", añadió. Las reacciones de famosos y anónimos siguen llegando y esto parece que va para largo.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Will Smith recibe el golpe más duro de todos tras el escándalo de violencia en los Oscar

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.