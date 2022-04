En medio del escándalo, ¡Will Smith por fin recibe la mejor de las noticias! Su gesto en los Oscar le ha traído consecuencias negativas en lo personal y profesional, pero el actor finalmente ha obtenido algo muy positivo, un regalo inesperado digno de ser celebrado. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Han sido unas semanas muy duras para Will Smith desde su sonado episodio en los Oscar con Chris Rock. Su reacción violenta ha tenido consecuencias en su vida y en su carrera que se han ido conociendo con el transcurso de los días. Entre otras, su supuesto ingreso en un centro donde afrontar todo lo vivido y el veto por una década de la Academia de Cine. Sin embargo, en medio de tan malas noticias, el oscarizado actor ha recibido una buena nueva en su vida, una razón más que suficiente para celebrar. Y es que, al final, todo lo sucedido también ha desencadenado un hecho inesperado que le beneficia no solo personalmente sino también económicamente. Will Smith Will Smith | Credit: (Photo by David Livingston/Getty Images) Se trata del incremento masivo de las ventas de su libro Will, publicado en 2021, la adquisición del mismo se ha disparado tanto que ya está entre los primeros puestos en todas sus versiones. Este libro de autoayuda y superación que relata episodios muy fuertes de su vida ocupa el puesto 73 entre los 150 libros más vendidos del momento en la lista de USA Today, la cual se renueva semanalmente. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además, ha alcanzado la posición número dos de los libros más vendidos de no ficción, versión online y en papel, de la lista de The New York Times. Sin duda un logro que, dentro todo lo malo acontecido, significará mucho para Will, para quien este libro significa mucho. Era un hecho esperado. Su forma de actuar, para muchos algo más que una reacción a una broma pesada, podría tener mucho que ver con los miedos y traumas vividos que relata en su obra. De ahí que la gente se haya interesado en conocerle un poco más y, quizás, si no entender, al menos conocer esas vivencias que le marcaron. De momento, el actor no ha vuelto a hacer acto de presencia ni en las redes ni en los medios. Ha compartido varios comunicados, uno para pedir disculpas públicas a todos, incluido su compañero y destinatario de su ira, y otro para aceptar la decisión de la Academia de Cine.

