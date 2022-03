Will Smith y Jada Pinkett-Smith: Su historia de amor Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería will smith y jada Pinkett smith Credit: (Mike Coppola/Getty Images) Will Smith ha dado mucho de qué hablar tras darle una cachetada al comediante Chris Rock por hacer un chiste sobre su esposa, la actriz Jada Pinkett-Smith en los premios Óscars. Chris Rock bromeó sobre la calvicie de Jada, quien padece alopecia. Enfurecido al ver lo incómoda que se sentía su esposa, Will Smith subió al escenario a enfrentar a Chris Rock. "Saca el nombre de mi esposa de tu boca", le gritó el actor antes de abofetearlo. Más tarde Will Smith, quien ganó su primer Óscar por su rol protagónico en King Richard, se disculpó con la Academia y con la audiencia, diciendo "el amor te hace cometer locuras". Conoce más su historia de amor con Jada Pinkett-Smith. Empezar galería El flechazo will Smith y Jada Pinkett Smith Credit: (Kevin Mazur/WireImage) Will Smith y Jada Pinkett se conocieron en 1994 en el set del programa The Fresh Prince of Bel-Air. Ella hizo un casting para el papel de la novia del personaje de Will en la serie. No le dieron el rol, pero se hizo novia de Will Smith en la vida real. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Felices los tres Chris Rock Will Smith Jada Pinkett Smith Credit: (Jeff Kravitz/FilmMagic, Inc) En 1999, Will Smith y su esposa Jada muy sonrientes junto al comediante Chris Rock en los MTV Music Awards. Al ver esta foto de los tres en tiempos más amistosos, uno jamás imaginaría que en el 2022 Will Smith le daría una cachetada a Chris Rock en pleno escenario de los Óscars. 2 de 9 Ver Todo Dúo dinámico Will Smith Jada Pinkett Smith Christina Aguilera Credit: (KMazur/WireImage) La pareja (aquí junto a Christina Aguilera) ha pasado por altas y bajas, según han admitido ambos, pero su amor ha demostrado ser a prueba de bala. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Bésame mucho Will Smith Jada Pinkett Smith Credit: (Gilbert Carrasquillo/FilmMagic) "Nunca ha habido una infidelidad en nuestro matrimonio. Nunca", aseguró Will Smith al programa Sunday Morning de CBS. "Jada y yo hablamos de todo, y nunca nos hemos sorprendido el uno al otro con nada". 4 de 9 Ver Todo La tropa Will Smith Jada Pinkett Smith Credit: (Dimitrios Kambouris/WireImage) La pareja con sus hijos Jaden Smith, Willow Smith y Trey Smith en el 2013 en Nueva York. 5 de 9 Ver Todo Unidos Will Smith Jada Pinkett Smith Credit: (Donna Ward/Getty Images) Will Smith tuvo a su hijo Trey con su primera esposa, Sheree Zampino. Con Jada, tiene dos hijos: Jaden y Willow. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Buenos recuerdos Will Smith Jada Pinkett Smith Credit: (Lawrence Lucier/FilmMagic) Will y Jada, junto a sus hijos cuando eran niños. La pareja se casó el 31 de diciembre de 1997, cuando Jada estaba embarazada de su primer hijo, Jaden. 7 de 9 Ver Todo En las buenas y en las malas Will Smith Jada Pinkett Smith Credit: (Giovanni Rufino/NBCU Photo Bank/ NBCUniversal via Getty Images) En una entrevista con Oprah Winfrey, Will Smith admitió que tuvo una crisis matrimonial con Jada en septiembre del 2011, después de tener una fuerte discusión en la fiesta de cumpleaños 40 de la actriz. Sin embargo, han logrado sanar heridas y salir adelante. En una entrevista de Pinkett-Smith a Vanity Fair en el 2018, la actriz dijo: "Will y yo somos una familia que nunca va a desaparecer. Nunca, así que dejemos atrás toda esa mi%$# de lo que se supone que debe ser una relación o un matrimonio convencional porque yo voy a estar a su lado, pase lo que pase". 8 de 9 Ver Todo Amor verdadero Will Smith Jada Pinkett Smith Credit: (Vinnie Zuffante/Getty Images) Pinkett Smith admitió que tuvo una relación romántica con el cantante August Alsina en el 2016, cuando estuvo separada de su esposo Will Smith. En un episodio de su programa en Facebook Watch Red Table Talk, Jada Pinkett Smith habló con su esposo Will Smith sobre cómo lograron salvar su matrimonio. "El hecho de que yo esté hablando contigo de nuevo es un milagro", dijo Will Smith, quien confesó que la vida de casados "no es para los débiles". 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Will Smith y Jada Pinkett-Smith: Su historia de amor

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.