¡Jada no quería casarse con Will Smith y lloró camino del altar! La esposa del actor, quien defendió el honor de su mujer con una cachetada, no goza de mucha popularidad ahora que resurgen antiguos videos donde algunos hablan incluso de maltrato hacia el príncipe de Bel Air. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Después del escándalo de la cachetada sobre el escenario de Will Smith a Chris Rock, por burlarse de la alopecia de su esposa ante millones de personas alrededor del mundo la noche más importante del cine, ahora muchos ojos críticos se vuelven hacia Jada Pinkett-Smith, quien está levantando pocas simpatías después de que antiguos videos comenzaran a resurgir en las redes donde el príncipe de Bel Air encajara con decoro, incluso a veces lágrimas, muchos golpes figurados de su esposa frente a las cámaras. ¡Incluso confesó que nunca quiso casarse con el actor y lo hizo condicionada por su madre! Jada Pinkett Smith confesó que la idea de casarse no era un sueño que tuviera desde niña. En cambio, Smith siempre soñó con tener una familia unida. Cuando la entonces novia del actor se quedó embarazada, su mamá le convenció de que era lo correcto por el bien de su hijo. La suegra de Will, Banfield Norris, se disculpó con ella por ser "egoísta" ya que era su única hija y le hacía ilusión verla con su vestido blanco. Jaden Smith and Jada Pinkett Smith Credit: Natt Lim/Getty Images for Coachella La madre de Jada también recordó que la boda fue un desastre, que su hija no ayudó en nada, que se puso enferma y complicó todo. La esposa de Will aseguró que era cierto y que lloró durante todo el trayecto hasta llegar al altar. Will Smith Jada Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic Jada Pinkett Smith Credit: Presley Ann/Getty Images for #SeeHer SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Will Smith sin embargo dijo que ese día se sentía emocionadísimo: "Desde que tenía literalmente cinco años, me imaginaba cómo sería mi familia". Después del grave altercado la noche de los Oscars 2022, el actor se vió obligado a renunciar a la Academia y ésta le vetó durante los próximos diez años.

