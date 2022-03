Will Smith abofetea a Chris Rock durante la ceremonia de los Premios Oscar Un momento de máxima tensión se vivió en entrega de Premios de la Academia cuando el actor subió al escenario tras un chiste del comediante sobre su esposa. Se DISCULPA con la Academia tras recibir premio al Mejor Actor. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Chris Rock Will Smith 94th Annual Academy Awards - Show Credit: Getty Images Un momento de máxima tensión se vivió durante la 94ª entrega de los Premios Oscar de la Academia de Artes y Ciencias cuando el actor Will Smith subió de manera inesperada al escenario para agredir al comediante Chris Rock al reaccionar a un mal chiste sobre su esposa. Los hechos ocurrieron hacia la mitad del show realizad en el Dolby Theater de Los Ángeles, cuando Rock realizaban un monólogo. Dirigiéndose a los presentes hizo una mención a la cabeza rapada de Jada Pinkett Smith, esposa de Will Smith, diciendo: "Jada, te amo, [la película G.I. Jane, 2: no puedo esperar a verla, ¿ok?". La anfitriona de Red Table Talk (Facebook) reaccionó con un rostro de amargura entre las risitas nerviosas del público. Después de unos segundos se escucha a Rock decir : '¡oh, oh!" al observar que Will Smith sube al escenario y se acerca hacia él. Sin mediar palabra, el actor —quien se encuentra nominado al Oscar como Mejor Actor por la cinta King Richard— se acerca y le propina un bofetón que se puede escuchar por medio del micrófono de Chris Rock. Acto seguido, Will Smith retorna a su asiento. Tras una breve conmoción el audio de la transmisión es interrumpido pero se puede leer los labios de Will Smith diciendo "¡Sí! ¡Esa es mi esposa! ", además de algunas palabras altisonantes inaudibles por la censura de la emisión. "En este negocio tienes que aguantar a gente faltándote al respeto, y tienes que sonreír y pretender que todo está bien", exclamó posteriormente entre lágrimas al recibir la estatuilla dorada el Mejor Actor por la cinta King Richard, el biopic sobre el padre de las campeonas del tenis Venus y Serena Williams. "Quiero pedirle disculpas a la Academia y a mis compañeros nominados. Este es un momento hermosos y no estoy llorando por haber ganado un premio, se trata de arrojar gente a la gente hermosa (...) el elenco y equipo de King Richard". El arte imita a la vida, pero el amor te hará hacer cosas locas". Luego de sus agradecimientos finalizó diciendo: "Espero que la Academia me invite de vuelta". En todo momento Smith omitió el nombre de Chris Rock y no le pidió disculpas por lo sucedido. Chris Rock Will Smith 94th Annual Academy Awards - Show Credit: Getty Images Chris Rock Will Smith 94th Annual Academy Awards - Show Credit: Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aún sorprendido, Rock recobró la compostura y prosiguió sin antes exclamar: "Esta ha sido la... más grandiosa noche en la historia de la televisión".

