Acusan a Will Smith de promocionar su propia marca de agua en el video de disculpa a Chris Rock Todo lo que hace Will Smith desde que ocurrió su incidente con Chris Rock en los Premios Oscar está siendo analizado y cuestionado; esta vez, hasta su video de disculpas por el puñetazo que propinó a su compañero está dando mucho de que hablar. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado 27 de marzo de de este año, durante la celebración de la 94 entrega de los Premios Oscar, ocurrió algo que cambió la vida de Will Smith. Chris Rock, el presentador de la gala, estaba bromeando sobre la calvicie de Jada Pinkett-Smith delante de todo el mundo; una broma que no gustó nada a su esposo y reaccionó dándole un puñetazo en el rostro al conductor. Este hecho fue calificado por muchos como "inaceptable". De hecho, la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas tomó la decisión de apartar al protagonista del Príncipe de Bell Air de los premios durante los próximos diez años. Tras meses desaparecido del ojo público y meditando sobre lo ocurrido, Smith reapareció este 29 de julio a través de un video en sus redes para finalmente romper el silencio. "¿Por qué no te disculpaste con Chris en tu discurso de aceptación? Estaba abrumado por este punto; estaba todo borroso", continuó. "Me he comunicado con Chris y el mensaje que me devolvió es que no está listo para hablar y cuando lo esté, se contactará conmigo", comienza diciendo el protagonista de King Richard. Aunque la atención del video se debería centrar en las palabras de perdón del Will Smith hacía Chris Rock, muchos de sus seguidores no han podido evitar fijarse en la botella de agua que se puede ver al lado del actor durante el video de casi 6 minutos. Will Smith Will Smith | Credit: Mezcalent / Youtube Sus fans se han dado cuenta de que se trata de la marca Just Water, fundada por su hijo Jaden con la ayuda de sus padres en 2015, con el objetivo de ser un agua con conciencia ecológica. Este detalle no gustó a y sus fans afirmaron que este era un claro ejemplo de autopromoción en lugar de una verdadera disculpa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Will Smith anunciando su propia compañía de agua embotellada durante su video de disculpa lo hace completamente falso", "Mi parte favorita del video de disculpa de Will Smith fue la colocación táctica de Just Water" o "Will Smith fue súper sincero en su video de disculpa, pero aún así hará que la marca de agua de su hijo despegue", fueron algunos de los comentarios que se podían leer. ¿Qué les parece?

