Doble golpe para Wilfrido Vargas: pierde a dos amigos y colegas en una semana En menos de siete días han fallecido dos merengueros dominicanos a causa de COVID-19. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Estas son horas amargas para Wilfredo Vargas. En menos de siete días el célebre músico dominicano ganador al Latin Grammy ha perdido a dos amigos y colegas que se desempeñaban en el mundo de la música merenguera. Primero ocurrió el deceso del Pastro Fausto Arias, cuñado de su colega, la también merenguera Milly Quezada. Y este jueves se ha dado a conocer que Francis Oliver, uno de sus antiguos colaboradores, ha fallecido. Estremecedoramente, ambos sucumbieron al embate del temible coronavirus y ambos fallecieron en tierras norteamericanas. "Parte de la vida es morir, y estos son los momentos difíciles por lo que inevitablemente debemos todos pasar! Estoy conmovido, esta pandemia cobra otro valioso talento, nuestro compañero ha iniciado su partida", expresó Vargas en sus redes. “Francis Oliver. Fuiste parte de nuestra historia perteneciendo a la orquesta en los 90's y marcaste tu presencia con disciplina y tu talento". De acuerdo a Listin Diario en República Dominicana, Oliver falleció el martes pasado, pero fue hasta este jueves que se dio a conocer la noticia por parte de amigos y colaboradores. El músico y padecía diabetes y llevaba décadas residiendo en Nueva York, donde ocurrió su deceso. Un video con el intérprete de temas como "Aprende a soñar", "El milloncito" y "Por Dios que no". Oliver también participó junto con Wilfrido Vargas en el tema "El baile del perrito". A principios de semana, Vargas lamentaba la partid del Pastor Arias, hermano de Milly Quezada y también músico merenguero hace algunos años: COVID-19 se ha ensañado con los merengueros. En marzo Wilfredo Vargas colgó múltiples mensajes para informar sobre el estado de salud del gran Johnny Ventura, quizá el músico dominicano más célebre en el género, quien enfermó por el coronavirus. Afortunadamente, todo apunta a que ha salido de la enfermedad: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El fallecido Francis Oliver ocupa un sitio destacado en la música quisueyana. Ocupó un puesto en múltiples agrupaciones como Cuco Valoy y Wilfrido Vargas y La Artillería, así como la orquesta de Primitivo Santos. Tristemente el músico pasa a engrosar las filas de celebridades que han sucumbido ante el mal respiratorio del coronavirus y sus complicaciones. Que en paz descanse. Si necesita información actualizada sobre COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc,. por favor, visite el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html Advertisement

